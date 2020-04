Opnieuw weerrecord: warmste 8 april ooit gemeten

Beeld ANP

Dat meldt Weeronline. Naar verwachting loopt het kwik de komende uren nog iets op.

Het is alweer de derde keer in vier dagen dat in De Bilt een datum-warmterecord te noteren valt. Ook zondag en maandag werden dagrecords verbroken. Maandag was ook de eerste ‘warme dag’ van het jaar, met een temperatuur van boven de 20 graden in De Bilt.

Buiten De Bilt werd het woensdag overigens nog warmer. Op het meestation in het Limburgse Arcen viel de hoogste temperatuur te noteren: 25,3 graden.

Daarmee was woensdag de eerste ‘lokale’ warme dag van het jaar, met een temperatuur boven de 25 graden. Van een ‘officiële’ warme dag is sprake als bij het meestation in De Bilt een temperatuur van boven de 25 graden wordt genoteerd.

Lagere temperaturen

Het einde van het warme weer is overigens alweer in zicht. Met Pasen gaan de temperaturen beduidend naar beneden. Op tweede paasdag komt de temperatuur zelfs niet boven de 12 tot 16 graden uit.