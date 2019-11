Update

Opnieuw verdachte geweld Kozp vrijgelaten

Een van de twee verdachten die nog vastzaten voor openlijke geweldpleging bij een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (Kozp) in Den Haag, is vrijgelaten. Het gaat om een 22-jarige man. Hij is ook geen verdachte meer in het onderzoek, meldt de politie op Twitter. Een 25-jarige man zit nog vast.