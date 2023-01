Opnieuw uithalers opgepakt op Maasvlakte, jongste is 14 jaar

Uithalers worden vaak ingezet door criminele organisaties om op haventerreinen containers open te breken en daar drugs uit te halen. Beeld AP

De verdachten werden opgepakt in een terminal. Uithalers worden vaak ingezet door criminele organisaties om op haventerreinen containers open te breken en daar drugs uit te halen.

Eerder deze week werden ook al vermoedelijke uithalers opgepakt. Zo zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vijf mensen opgepakt. Dinsdag maakte de douane bekend dat er in de eerste week van 2023 al 27 uithalers zijn aangehouden.

Antwerpen

Het OM maakte dinsdag bekend dat er vorig jaar 46.789 kilo cocaïne (met een straatwaarde van 3,5 miljard euro) in het Rotterdamse havengebied is onderschept door het zogeheten Hit And Run Cargo (Harc)-team. Opvallend is dat er afgelopen jaar vooral meer relatief kleine partijen werden onderschept. In totaal waren er 89 vangsten van partijen onder de 100 kilo. In 2021 waren dit er 69.

Het OM denkt dat het aantal kleine vondsten in Rotterdam te maken zou kunnen hebben met risicospreiding door criminelen. De douane vermoedt dat een deel van de smokkel zich heeft verplaatst naar de haven van Antwerpen. Daar is vorig jaar een recordhoeveelheid van ruim 100.000 kilo cocaïne uit containers gehaald.

De douanediensten in België en Nederland werken al langere tijd intensief samen in de strijd tegen internationale drugshandel, mede omdat de Rotterdamse bendes vaak nauw zijn verstrengeld met die in Antwerpen. Ook worden in Antwerpen veel jonge Amsterdamse criminelen opgepakt met vuurwapens en explosieven.

