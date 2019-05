Opnieuw tegenslag voor miljardenproject Zuidasdok

Een maquette van het nog te verrijzen Zuidasdok Beeld ANP

Volgens een woordvoerder is de kans dat deze tegenslag leidt tot vertraging van het gehele project ‘verwaarloosbaar klein’. “Dit betekent eigenlijk níets voor de voortgang van de bouw van het Zuidasdok, dit deel van de werkzaamheden hadden we namelijk uit de rest van de werkzaamheden gelicht.”

Het gaat om een zeer gecompliceerde klus waarbij een reusachtig dakdeel, waaraan al maanden wordt gewerkt naast station Zuid, in vijf weekenden door de buitenring van de A10 en onder twee sporen op de juiste plek zou worden geschoven. Dit is dermate ingrijpend dat zowel auto- als treinverkeer moet worden stilgelegd. Afspraken hierover moesten anderhalf jaar geleden al worden gemaakt.

Niet alles doen

Vanaf eerste het eerste weekend lopen de werkzaamheden echter tegenslag op, aldus de woordvoerder van Zuidasdok. “We konden niet alles doen wat we van plan waren. De vertraging die zich daardoor heeft opgebouwd, kunnen we nooit meer inhalen. De werkzaamheden kunnen dus niet worden afgerond in het vijfde weekend, het pinksterweekend.”

Er moet worden gezocht naar een nieuw moment, waarbij het noodzakelijk is dat er opnieuw geen trein- of autoverkeer is. Voor een dergelijke buitendienstelling geldt in de regel een termijn van anderhalf jaar, aldus de woordvoerder. “We kijken of we dit deel van het project wellicht kunnen onderbrengen bij andere werkzaamheden. Wanneer dat gaat gebeuren, is ingewikkeld, daar is niets over te zeggen.”

Vertraging

Het gaat niet goed met het project waarbij onder meer de A10 ter hoogte van station Zuid wordt ondertunneld. Vorig jaar werd al gewaarschuwd dat er vertraging zou ontstaan omdat de uitwerking complexer is dan gedacht. Onlangs nog scherpte minister Cora van Nieuwenhuizen die waarschuwing aan in een brief aan het parlement.

Zij noemde de ontwikkelingen zorgelijk: het project blijkt volgens haar ‘complexer en risicovoller dan was voorzien’. “Zo blijkt een goed en volledig integraal voorontwerp meer tijd te kosten dan verwacht, stijgen de bouwkosten en waren er wijzigingen in het contract nodig.”