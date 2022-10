Opnieuw plofkraak in Amsterdam: geldautomaat in Foodhallen doelwit

Onderzoek na de plofkraak in de Foodhallen. Beeld Michel van Bergen/ANP

De explosie vond iets na half 5 in de ochtend plaats. Er is schade aan de plafondplaten in de Foodhallen, een overdekte markt met eet- en drinkkraampjes, maar de ruiten zijn nog intact. “De schade lijkt daarmee redelijk beperkt,” zegt een woordvoerder van de politie.

Nico Hoots, beheerder van het pand, bevestigt dit. “De sprinklers zijn aangegaan, waardoor er overal water ligt, maar de eetkraampjes zijn nog heel. De geldautomaat is wel helemaal aan diggelen.”

Drie verdachten

Drie verdachten die de politie verantwoordelijk houdt voor de plofkraak zijn via de parkeergarage aan het Bellamyplein binnengekomen door in te breken. Na de plofkraak zijn ze gezamenlijk op één (motor)scooter gevlucht richting de Elizabeth Wolffstraat. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Het is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. Als er geld is meegenomen, is dit waarschijnlijk niet bruikbaar, zegt de politiewoordvoerder. “In de cassettes zit vaak beveiliging, zoals patronen die inkt op de biljetten aanbrengen.”

In De Hallen zijn onder andere winkels, horecagelegenheden, een bibliotheek en een bioscoop gevestigd. Het gebouw is gesloten voor bezoekers en de Tollensstraat is enige tijd afgezet geweest. De pandbeheerder hoopt dat De Hallen in de loop van de dag weer open kan.

Explosies

Geldautomaten, horecazaken en woningen in Amsterdam worden al maanden regelmatig getroffen door plofkraken en explosies. In de nacht van zondag op maandag raakte restaurant Ahlan in Nieuw-West zwaar beschadigd door een explosief. Een dag later werd de pui beschoten.

Twee weken geleden werd een explosief door een brievenbus in de Jordaan gegooid en een week daarvoor werd de geldautomaat van een Primera aan de Kinkerstraat, dicht bij De Hallen, opgeblazen. Eind augustus was een juwelier in Noord het doelwit.

