Opnieuw minder treinen door personeelstekort NS

De NS zag zich vorige maand al vaker genoodzaakt om minder treinen te laten rijden op een aantal trajecten.

Ook rijden er minder intercity’s tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal op maandag tot en met zaterdag. Daarnaast rijden er minder intercity’s tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam en op zaterdag tussen Dordrecht en Lelystad Centrum.

Tijdens de spits zullen er minder treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle en op werkdagen tot 20.30 uur tussen Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle, aldus de NS.

Later verwacht het bedrijf meer bekend te maken over de gevolgen vanaf 11 juli. Volgens de NOS zouden er dan acht trajecten worden getroffen. De NS zag zich vorige maand al vaker genoodzaakt om minder treinen te laten rijden op een aantal trajecten. Het vervoersbedrijf heeft veel vacatures uitstaan en is op zoek naar onder meer conducteurs, machinisten en monteurs.