Opnieuw kans op onweersbuien, nu vooral in het zuiden

Beeld ANP

Het begint dinsdagmiddag met stapelwolken in Limburg, Brabant, Zeeland, op de Betuwe en bij de Randstad, verwacht Weeronline. Die wolken kunnen uitgroeien tot fikse onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen, wat lokaal mogelijk leidt tot wateroverlast.

In de loop van de avond nemen de buien af, alleen langs de grens met België blijft tot het eind van de avond een onweersbui mogelijk.

Daarmee is het nog niet gedaan met de onweersbuien. Sterker nog, woensdag kunnen ze nog iets zwaarder uitvallen. Opnieuw is de kans op onweer in de zuidelijke provincies het grootst, maar ook in het midden en het oosten van het land kunnen onweersbuien ontstaan, die dan naar het westen trekken.

Windstoten

Ook donderdag blijft de kans op onweer aanwezig. Zowel woensdag als donderdag kunnen de buien gepaard gaan met zware windstoten.

Vanaf vrijdag wordt de kans op buien kleiner, vanaf het weekend breekt de zon vaker door. In Amsterdam wordt het een graad of 22, zo is de verwachting.