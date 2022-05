Opnieuw honderden Nederlandse miljoenen naar luchtvaartconcern Air France-KLM

Beeld Reuters

Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, Transavia en Air France, heeft de 2256 miljoen euro hard nodig om haar oplopende schuld na twee jaar coronaverliezen te dempen. Het bedrijf geeft daartoe ruim 1,9 miljard euro aan nieuwe aandelen uit. Van de opbrengst wordt 1,7 miljard euro gebruikt om Franse coronasteun af te betalen.

Het vorige kabinet besloot in coronatijd om niet mee te doen aan noodsteun voor het Franse luchtvaartconcern. Het Nederlandse belang verwaterde daardoor van bijna 14 procent naar ruim 9 procent. Het kabinet wil nu voorkomen dat het belang nog verder achteruit sukkelt. Zonder deelname aan de nieuwe aandelenuitgifte zou het belang van de staat met driekwart inzakken.

De Franse staat, grootaandeelhouder met 28,6 procent van de aandelen, doet ook mee aan de kapitaalinjectie om haar belang niet te laten verwateren, evenals grootaandeelhouders Delta Air Lines en China Eastern. Ook de Nederlandse KLM-piloten die een belang hebben van 1,7 procent, doen mee. Daarnaast stapt de Franse vrachtvervoerder CMA CGM in het bedrijf.

Het Nederlandse kabinet moet de nieuwe steunoperatie wel voorleggen aan de Tweede Kamer en is daarbij volgens het concern ‘afhankelijk van de agenda van het parlement’. In de Kamer is al langere tijd brede kritiek op dergelijke steun.

Zeggenschap

Nederland betaalde begin 2019 in het diepste geheim ruim 744 miljoen euro voor het oorspronkelijke belang in Air France-KLM. Toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra wilde daarmee Nederlandse zeggenschap in het bedrijf veiligstellen door wat toentertijd een aan de Franse staat gelijkwaardig belang te kopen.

Daarvan is het nooit gekomen. En zo kwam het dat Air France-KLM met steun van de Franse staat en andere grootaandeelhouders in coronatijd keer op keer besluiten nam die Nederland niet steunde. Zo moest het kabinet vorig jaar met lede ogen toezien dat topman Benjamin Smith, ondanks corona, een forse bonus kreeg.

Dat zal ook dinsdag, als de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM in Parijs plaatsvindt, het geval zijn. Smith kan rekenen op een bonus en salaris van in totaal 4,3 miljoen euro omdat hij vooraf bepaalde doelen heeft bereikt. Een groot deel van dat bedrag, dat in opties op aandelen wordt uitgekeerd, ontvangt hij pas als Air France-KLM driekwart van haar Franse staatssteun heeft afbetaald.

Tegenstemmen

Nederland, dat vanwege regelgeving dit jaar nog wel 13,8 procent van het stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergadering bezit, zal dinsdag tegenstemmen, evenals een groepje andere aandeelhouders, waaronder de KLM-piloten. Dat zal bij lange na niet voldoende zijn om het besluit tegen te houden. Vorig jaar stemde bijna 85 procent van de aandeelhouders voor de bonus.

Van de 744 miljoen die Nederland drie jaar geleden voor zijn belang in Air France-KLM betaalde, was maandag op de beurs van Parijs nog 260 miljoen over. De koers zal dinsdag, vanwege de nieuwe aandeeluitgifte, verder zakken.