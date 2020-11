Opnieuw grote illegale rave aangekondigd via Instagramaccount

Achtergelaten afval onder een viaduct in Hilversum, waar eind oktober een groot illegaal feest door de politie werd beëindigd. Beeld ANP

Het besloten Instagramaccount, dat de politie in het vizier heeft, is een doorn in het oog van agenten en gemeenten, die de coronamaatregelen moeten handhaven. De beheerders wisten met hun grote bereik al meerdere keren duizenden feestvierders, veelal tussen de 18 en 30 jaar oud, te verleiden om naar feestjes te komen. Deze werden tot nu toe meestal georganiseerd in een verlaten buitengebied. Onder meer de grote illegale rave bij Hilversum, waarover landelijk veel verontwaardiging was, werd aangekondigd via het account.

Voor de politie is het lastig om de feesten van locatie12.events te voorkomen omdat de beheerders het voorzichtig aanpakken. Zo wordt iedere bezoeker onderworpen aan een grondige screening en blijven de locatie en precieze datum van het feest tot het laatste moment geheim. Vlak voor aanvang krijgen de bezoekers persoonlijk de coördinaten van de bestemming doorgestuurd. Eenmaal aangekomen dienen ze te wachten tot iemand van de organisatie hen komt ophalen. Meestal wordt er entreegeld gevraagd en kunnen bezoekers tijdens het feets ook geld doneren.

Organisatoren onbekend

Wie er achter de raves zit, is overigens niet bekend. Tegen NH Nieuws zei een organisator van illegale feesten dat ze dit vooral doen vanuit ‘de gedachte om de scene levend te houden’. Bezoekers omschreven de illegale feesten tegenover Het Parool als ‘een grote, gezellige picknick.’

Ondanks de commotie naar aanleiding van eerdere raves wordt voor dit weekend dus opnieuw een evenement georganiseerd. ‘We zullen de exacte datum niet aankondigen. We gaan erg selectief zijn. Wil je meer kans hebben op een toelating? Gooi dan je account open!,’ schrijft locatie12.events in hun laatste post op Instagram.