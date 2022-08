Opnieuw beslag gelegd bij Van Lienden en zakenpartners, onder meer op auto’s en woningen

Sywert van Lienden (tweede van rechts) en Camille van Gestel (uiterst rechts), twee van de drie voormalige bestuurders van de Stichting Hulptroepen Aliantie. Beeld Remko de Waal/ANP

De bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen naar aanleiding van de omstreden mondkapjesdeal. Behalve in Nederland is er ook in Zwitserland en Luxemburg beslag gelegd, meldt het Openbaar Ministerie. Het zou gaan om woningen en auto’s. Van Van Lienden is bekend dat hij interesse heeft om naar Zwitserland te emigreren. ‘Ik denk daar wel eens aan’, schreef hij ooit eens op Twitter.

Aangiftes

Van Lienden en de andere bestuurders richtten SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Dat deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal ervan hun klanten te hebben doorgesluisd naar een heimelijk opgerichte commerciële bv, waarmee ze ruim 28,5 miljoen euro hebben verdiend. Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in verband met het onderzoek inmiddels beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro. Webwinkel Coolblue en uitzendbureau Randstad hebben aangifte gedaan tegen Van Lienden. Zij werkten destijds belangeloos mee, omdat hen was voorgespiegeld dat het ging om een non-profitinitiatief.

Ontslagen als bestuurder

Van Lienden werd in juli ontslagen als bestuurder van SHA. Het Openbaar Ministerie vroeg om zijn ontslag omdat justitie denkt dat hij klanten vanuit de mondkapjesstichting heeft doorgesluisd naar een commerciële besloten vennootschap die losstond van de stichting. ‘De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang’, denkt het OM. Dat wordt door Van Lienden ontkend. Volgens hem was het juist de overheid die het via commerciële levering wilde regelen.

Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme werden in juli ontslagen als bestuurder van SHA. Camile van Gestel, de derde bestuurder, was toen al uit eigen beweging opgestapt. Sinds het duo werd ontslagens, onderzoekt een nieuw bestuur de aansprakelijkheid van de voormalige bestuurders. Naast deze civiele procedure loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. Van Lienden mag, net als zijn eveneens ontslagen kompaan Bernd Damme, de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.

Niets te verbergen

Van Lienden vindt dat hij tot nu toe zeer goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. “Ik heb niets te verbergen, niets,” zei hij deze zomer tegen de rechtbank in Amsterdam die zich over zijn ontslag boog.

Van Lienden stelde ook dat de hele kwestie voor een enorme impact op zijn leven heeft gezorgd. Zo zou hij zijn bedreigd en geïntimideerd. “Ik heb dag en nacht gewerkt om de stichting voort te zetten en recht te doen aan de stichting zoals hij nu is,” aldus Van Lienden.

Bijzonder

Advocaat Han Jahae, die Van Lienden bijstaat, zegt in een korte reactie dat hij het bijzonder vindt dat er nu beslag is gelegd op andere rekeningen. “Deze waren allang bekend bij het OM.”