Opnames Top2000-quiz met Matthijs van Nieuwkerk afgeblazen

Presentator Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis tijdens opnamen van het quizprogramma rond de jaarlijkse Top 2000. Beeld ANP / ANP Kippa

“Na het verschijnen van het artikel en de dynamiek die dat losmaakt, moeten we constateren dat vandaag niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen. Daarom hebben we besloten om de opnames van de Top2000-quiz niet door te laten gaan. Deze beslissing is in samenspraak met Matthijs en de NPO genomen,” aldus een woordvoerder van de NTR.

De uitzendingen van de Top2000-programma’s staan voor december gepland. Onzeker is of NTR doorgaat met Matthijs van Nieuwkerk en de Top2000-quiz. “Het artikel is vrijdagavond verschenen. Over eventuele gevolgen zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen,” aldus de NTR.

Plezier

Eerder stelde een woordvoerder van de NTR nog dat de opnames wél door zouden gaan. Het team van Top 2000 à Go-Go ‘herkent zich niet’ in het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk zoals dat vandaag naar buiten kwam in een artikel de Volkskrant. “Door ons productieteam is in de afgelopen jaren met plezier en in goede relatie met Matthijs samengewerkt,” aldus de zegsvrouw.