Opluchting overheerst na levenslange celstraffen MH17-verdachten: ‘Eind aan alle twijfels’

Silene Fredriksz bij de rechtbank na afloop van de uitspraak. Beeld ANP

Er vallen tranen. Er wordt geknuffeld. Er wordt gelachen. En er klinkt applaus zodra de rechters de zitting hebben gesloten. De opluchting is van de gezichten af te lezen. “Ik ging hier met een zwaar gevoel naartoe,” zegt Silene Fredriksz. Haar zoon Bryce en schoondochter Daisy zaten op vlucht MH17. “Ik durfde niet te hopen dat de verdachten schuldig bevonden zouden worden. Dit is gerechtigheid.”

Ruim tweehonderd nabestaanden wonen, verdeeld over drie zittingszalen, de uitspraak bij in het Justitieel Complex Schiphol. Vooraf is de spanning voelbaar op de gang. Niemand waagt zich aan een voorspelling.

In de rechtszaal luisteren ze twee uur lang hoe de rechtbankvoorzitter toewerkt naar het vonnis. Ze horen hoe de rechtbank bewezen acht dat het vliegtuig van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 met een Russische Buk-raket is neergeschoten vanuit een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Hoe de pro-Russische separatisten van de Volksrepubliek Donetsk (DPR) daarvoor verantwoordelijk waren.

En ze horen hoe drie van de vier verdachten actief betrokken waren bij het binnenhalen, vervoeren en inzetten van de raket en daarom schuldig zijn aan de moord op alle 298 inzittenden van het vliegtuig. Daarvoor krijgen rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko levenslange celstraffen.

Alleen Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich door twee Nederlandse advocaten liet verdedigen, wordt vrijgesproken. “Er is geen bewijs dat Poelatov daadwerkelijk zelf enige bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de Buk-raket,” aldus de rechtbank.

Kleine domper

Het is een kleine domper. Maar tot vreugde van de nabestaanden benoemen de rechters ook de rol van Rusland bij de ramp in hun vonnis. Er is een ‘overvloed aan aanwijzingen’ dat Rusland volledige controle had over het gebied van de separatisten in Oost-Oekraïne, aldus de rechtbank. “Meerdere leiders hebben de Russische nationaliteit, een aantal heeft een achtergrond binnen de Russische krijgsmacht, zoals Girkin en Doebinski, en sommigen hebben een nauwe band met de Russische Federatie.”

Dat is voor nabestaanden misschien wel de grootste winst van dit vonnis. “Dat is een bevestiging van wat ik al als waarheid zag,” zegt Silene Fredriksz. “Voor mij is Poetin de hoofdverantwoordelijke. Die heeft toegestaan dat de Buk-raket daar naartoe ging. Er gebeurt daar niks zonder toestemming van het Kremlin. Zo simpel is het.”

Voor Robbert van Heijningen is dit een vonnis waar hij op hoopte. “Wel een met pijn in mijn hart, want dit blijft zeer doen,” zegt hij. “Maar ik ben blij dat recht wordt gedaan en dat na acht jaar alle nepinformatie weg is en onafhankelijke rechters zich hebben uitgesproken. We kunnen een punt zetten achter alle zaken die in twijfel werden getrokken.”

Arrogantie verdachten

Van Heijningen, die zijn broer Erik, schoonzus Tina en neef Zeger verloor, is ook blij dat de rechtbank de vloer aanveegde met de ‘arrogantie’ van de verdachten en de houding van Moskou. “De Russische Federatie heeft steeds ontkend. Maar ze zijn hierbij betrokken en hebben verantwoordelijkheid te nemen. Dit vonnis zal ons sterken in de procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.”

Donderdag is voorlopig een eind gekomen aan een langslepend en emotioneel strafproces van ruim 2,5 jaar en 68 zittingen. Dat begon op 9 maart 2020 met een indrukwekkende monoloog van de officier van justitie die de namen van alle 298 slachtoffers voorlas.

Het geduld en incasseringsvermogen van nabestaanden is flink op de proef gesteld. In het ingewikkelde en soms onnavolgbare juridische gevecht tussen de aanklagers en de verdediging kwam de menselijke maat van dit proces vorig jaar terug in de hartverscheurende slachtofferverklaringen van zo’n honderd nabestaanden.

Misschien niet geheel toevallig is het rond 15.20 uur dat rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis uitgebreid stilstaat bij het leed van de nabestaanden en hij de drie verdachten veroordeelt tot een schadevergoeding van 16 miljoen euro. Het is het tijdstip dat precies acht jaar en vier maanden geleden vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.