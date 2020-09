Oplossingen stagetekort mbo: stage op zaterdag en twee studenten op één plek

Beeld ANP

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en voorzitter Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland roepen scholen en bedrijven donderdag op om via dit soort ‘creatieve oplossingen’ toch zoveel mogelijk stages mogelijk te maken.

Het samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) becijferde eind augustus dat er een tekort is van 21.000 stages en leerbanen. De grootste daling is te zien in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Veel bedrijven stellen geen tijd te hebben voor de begeleiding van studenten, bijvoorbeeld omdat er nog veel vanuit huis wordt gewerkt of omdat de zaken slecht gaan.

Next best thing

Daarom moedigt Vonhof studenten die in de detailhandel geen stage kunnen vinden aan om het bij andere bedrijven te proberen. “Kies iets wat er op lijkt, de next best thing. Bij bouwmarkten en tuincentra gaat het bijvoorbeeld wel goed. Dan kun je toch dat kijkje nemen in de beroepspraktijk.”

Van Engelshoven wil ook soepeler zijn als het gaat om het aantal uur dat een student stage loopt. “Geleerde vaardigheden kunnen we ook toetsen als een stagiair de helft van de week werkt in plaats van de hele week.” Dat studenten in het weekend of in de vakantieperiode op hun stageplek worden verwacht, is volgens de D66-bewindsvrouw ‘misschien niet ideaal’. “Maar hun belang lijkt me vooral dat ze die stage überhaupt kunnen lopen.”

Verloren generatie

Mbo-studenten lijken zo genoegen te moeten nemen met een aangepaste stage, die korter duurt en niet altijd kan worden gedaan bij een bedrijf dat helemaal aansluit bij de opleiding. Toch vreest Vonhof niet dat mbo’ers straks met een minderwaardige stage afstuderen. “De coronapandemie duurt nu zeven maanden en we weten niet hoe lang de crisis nog duurt. We moeten onze creativiteit aanwenden. Ik geloof niet in een verloren generatie. Deze groep heeft door de crisis ook weer andere skills opgedaan.”

Voor de leerwerkbedrijven spelen ook de kosten een rol. Een student die het vak vooral in de praktijk wil leren, kost een bedrijf gemiddeld 11.000 euro per jaar. De overheid draagt daar 2200 euro aan bij. MKB-Nederland pleit al langer voor meer geld. Van Engelshoven is bereid daar naar te kijken als blijkt dat dat nodig is. “Ik vraag 250.000 erkende leerbedrijven in ons land vooral om ook naar morgen en overmorgen te kijken. Na de crisis van 2008 hadden we een tekort aan arbeidskrachten. Straks hebben we al deze studenten hard nodig.”