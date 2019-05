Verkiezingsblog

Opkomst verkiezingen fors hoger: ruim 50 procent

Vanavond worden de officiële uitslagen van de Europese verkiezingen bekendgemaakt. Zijn er nog grote veranderingen in ons land sinds de verrassende prognose van afgelopen donderdag? En hoe hebben burgers van andere EU-landen gestemd? We houden de hele avond de laatste ontwikkelingen voor u in de gaten.