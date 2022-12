Opinie: ‘Minister Hoekstra verkwanselt met deze deal de rechten van Marokkaanse Nederlanders’

Zondag gingen mensen in de Marokkaanse hoofdstad Rabat de straat op om te protesteren tegen de gigantische prijsstijgingen maar ook tegen de politieke en sociale onderdrukking. Beeld AFP

Ondergetekenden en allen die door hen vertegenwoordigd worden, hebben met ontsteltenis kennis genomen van de schaamteloze uitverkoop die minister Hoekstra aan de dag heeft gelegd om te komen tot het zogenoemde ‘Actieplan Nederland-Marokko’.

In dit plan wordt gesproken van ‘gelijke partners die er naar streven de betrekkingen op alle gebieden ten voordeel van hun landen te intensiveren’. Niets is minder waar. Wie dit plan leest, kan niet anders dan concluderen dat het een dictaat betreft van de Marokkaanse autoriteiten en dat Nederland alles waar we voor staan op het gebied van mensenrechten, normen en waarden en de alom geprezen vrijheid van meningsuiting heeft verkwanseld om Marokko gunstig te stemmen.

Niet alleen is het laakbaar en volkomen onwenselijk dat Nederland al jaren een rechtsverdrag heeft met Marokko, maar de koehandel die hier door de minister aan de dag is gelegd om te komen tot dit plan heeft directe en zeer ernstige gevolgen voor alle Marokkaanse Nederlanders en hun integratie in onze Nederlandse samenleving.

Vernietigende rapporten

Het is een schande dat Nederland komt tot een dergelijk plan met een ondemocratisch regime dat zich dagelijks schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen. Hierbij dient in acht te worden genomen dat onder meer Amnesty International en Human Rights Watch vernietigende rapporten hebben gepresenteerd die de ware aard van het Marokkaanse regime onverbloemd in beeld brengen.

Te suggereren dat Marokko, net zoals Nederland, een onafhankelijke rechtspraak zou kennen is volslagen ridicuul en elk ingenomen standpunt dat hier van uitgaat, is derhalve onjuist.

Zeer zeker niet onbelangrijk is dat Marokko door de beperking van de vrijheid van meningsuiting (o.a. met betrekking tot de sociale media) niet alleen te laten gelden voor de Marokkanen in Marokko maar ook voor hen die in het buitenland wonen ook de Marokkaanse Nederlanders beknot in hun grondwettelijke vrijheden zoals wij die in Nederland kennen en omarmen.

In gedachten houdend dat we het hier hebben over een land waar journalisten, bloggers, rappers en mensenrechtenactivisten worden opgesloten om als afschrikking te dienen voor een ieder die streeft naar een rechtvaardige maatschappij en zich daarvoor op welke wijze dan ook inzet en over een land waar hardwerkende burgers worden vermalen in vuilniswagens, moet het voor een ieder duidelijk zijn dat Nederland zich hiermee op geen enkele wijze dient te vereenzelvigen.

Een grof schandaal

Los van het feit dat het gehele plan nergens anders een plek zou moeten krijgen dan in een vuilnisbak onderstrepen we hier nog enkele punten die extra aandacht behoeven:

De repressieve houding van het Marokkaanse regime ten opzichte van mensenrechtenorganisaties wordt door dit plan versterkt door de eis van Marokko dat dergelijke organisaties alleen dan hulp mogen ontvangen wanneer Marokko daar akkoord aan geeft. Het faciliteren van NGO’s wordt daardoor nagenoeg aan banden gelegd. Dit is alleen in het voordeel van Marokko en dient geen ander doel dan het repressieve beleid van het Marokkaanse regime in stand te houden en te versterken.

De Nederlandse actieve deelname aan het zogenoemde culturele centrum (Dar Al Maghreb) is geen taak voor Nederland en leidt tot niets anders dan het faciliteren van de Lange arm van Marokko. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het een grof schandaal is dat onze belastingcenten worden misbruikt om een prestige project van het Marokkaanse regime te financieren.

Voor wat betreft ‘samenwerking op het gebied van veiligheid, justitie en politie’ wordt er gesproken van terrorismebestrijding. Hierbij dient in acht genomen te worden dat Marokko deze noemer misbruikt om tegenstanders van het regime op te sluiten.

Alles dat wordt gesteld over de samenwerking tussen politie, justitie en het Openbaar Ministerie dient ons inziens te worden gelezen met de wetenschap dat de politie, justitie en het Openbaar Ministerie in Marokko in geen velden of wegen staan voor datgene waar deze instituties in Nederland voor staan. Immers, in Marokko worden ze gekenmerkt door verregaande corruptie.

Walgelijk plan

Voor wat betreft de voorgestelde onderhandelingen om te komen tot een uitleveringsverdrag, dient te worden opgemerkt dat het hébben van een rechtsverdrag met ­Marokko al bezien zou moeten worden en dat een verbreding zelfs als zeer onwenselijk moet worden beschouwd.

Wij roepen dan ook alle coalitie- en oppositiepartijen alsmede het gehele parlement op om deze voor Nederland op alle fronten zeer nadelige samenwerking niet tot stand te laten komen. Tevens roepen wij alle mensenrechten-, maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties in Nederland op om zich in te spannen tot het afschaffen van dit walgelijke plan.

Namens het landelijk netwerk van Nederlandse Marokkanen,

EMCEMO, Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling

CIDM, Centrum informatie & documentatie Marokko.