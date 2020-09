Ophef rond officier van justitie die Akwasi ontsloeg van vervolging

Rapper Akwasi. Beeld ANP

De Telegraaf werpt de vraag op of het handig is om een officier die daarnaast een functie bij het meldpunt bekleedde te laten oordelen over Akwasi’s dreigende taal richting Zwarte Piet. Een woordvoerder van het OM zegt het probleem niet te zien. “De officier heeft de kwestie besproken in overleg met meerdere officieren. Het is niet zo dat dit een individuele beslissing is.”

Naar aanleiding van de berichtgeving twijfelt onder anderen PVV-leider Geert Wilders aan de objectiviteit van de officier van justitie Jacobien Vreekamp. Hij reageert op Twitter op de berichten. ‘Als dit waar is dan is het OM corrupter dan corrupt. En dan gaan we Rutte daarover op de grill leggen komende week.’

Jacobien Vreekamp is de Officier van Justitie die de deal heeft gesloten met Akwasi. Jacobien is naast "discriminatieofficier" ook bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waar KOZP'er Mitchell Esajas bestuurslid is. En de cirkel is weer rond. pic.twitter.com/PgYdHJ3ABx — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) 12 september 2020

Geweld

Tijdens de de Black Lives Matterdemonstratie op de Dam op 1 juni zei Akwasi: ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ’m hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’ Die uitspraak leidde tot veel verontwaardiging en werd gezien als aankondiging van of een oproep tot geweld tegen Zwarte Piet. 44 mensen deden aangifte.

Het Openbaar Ministerie oordeelde dat zijn uitspraak opruiend en daarmee strafbaar is maar vervolgt hem voorlopig niet, omdat hij in een verklaring afstand heeft genomen van zijn woorden. Een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie benadrukt dat de zaak tegen Akwasi ‘onder voorwaarden’ is geseponeerd, en dat hij alsnog kan worden vervolgd voor het opruien op de Dam als hij opnieuw in de fout gaat.

Dat je op straat zomaar steeds gevraagd wordt hoe het toch mogelijk is dat de OVJ die Akwasi, niet gaat/wil vervolgen,de voorman KOZW heel goed kende. Tja, soms weet en snap ik het ook niet meer. Krijgt nog wel vervolg denk ik 🤔 — frits wester (@fritswester) 12 september 2020

Ok dus OvJ Vreekamp die #Akwasi NIET vervolgde maar aan een deal hielp voor zijn aankondiging van geweld tijdens de demo van 1 juni, zat tot 20 juli in het bestuur van een links anti-discriminatieclubje in Amsterdam samen met een bestuurslid van KOZP!!

Dit stinkt gigantisch! https://t.co/qUzZwzhwbS — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 12 september 2020