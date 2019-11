Ophef over gewelddadige verstoring Kick Out Zwarte Piet-bijeenkomst

De auto van Kozp-kopstuk Mitchell Esajas is vernield. Beeld Mitchell Esajas

Vrijdagavond organiseerde de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (Kozp) een congres in Den Haag, waar zo'n zeventig mensen bij aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst werden ruiten van het pand ingegooid en auto’s vernield. Ook werd licht vuurwerk gebruikt. De politie hield vijf Haagse mannen aan voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting, met een leeftijd tussen de 13 en 37 jaar.

‘Ik heb echt geen woorden voor wat er vanavond is gebeurd,’ schrijft KOZP-voorman Jerry Afriyie, op Facebook. ‘Rond de 60 man met gezichtsbedekkende kleding probeerden ons congres binnen te stormen met knuppels, zwaar vuurwerk en andere wapens en toen dat niet lukte hebben ze alle ramen en auto’s die in de omgeving waren vernield. Allemaal omdat een traditie die voor alle kinderen een feest hoort te zijn niet voor alle kinderen een feest mag zijn. Dit gaat niet meer om een kinderfeest, maar toont precies het racisme dat wij aankaarten’.

Sinds de verstoring reageren verschillende politici, voor- én tegenstanders van Zwarte Piet onthutst op het geweld. “We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties,” zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zaterdag. Lodewijk Asscher (PvdA) noemt de actie ‘bot en bruut’. Jesse Klaver (GroenLinks) twittert: ‘Een pand bestormen met vuurwerk, mensen intimideren, is niet het verdedigen van een Nederlandse traditie. Het is een regelrechte aanval op wie wij als land zijn’.

Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66 Den Haag, vindt het geweld van vrijdagavond ‘ongelooflijk en on-Nederlands, zegt ze in het AD. ‘Wat ik er ingewikkeld aan vind is dat de mensen die aanvielen zich beroepen op het behoud van de Nederlandse cultuur en een Nederlandse traditie. Maar ik vind vrijheid van meningsuiting en met je poten van elkaar afblijven een mooie Nederlandse traditie.’

Het Haagse VVD-raadslid Judith Oudshoorn spreekt zich op twitter uit over het ‘opruiende en intimiderende gedrag’. ‘Kozp heeft medestanders binnen dit zooitje gevonden die net zo goed hun verstand is verloren.’

Zelfs GeenStijl, geen voorstander van het behoud van Zwarte Piet, schrijft dat ‘Zwarte Piet weer een stukje van kleur is verschoten. Richting schaamrood, welteverstaan’. De Dagelijkse Standaard, een extreem-rechtse weblog, noemt de tegendemonstranten bij het congres ‘sukkels’ op twitter.

Twee lokale fracties in Den Haag, Nida en de Haagse Stadspartij, hebben een spoeddebat over de incidenten aangevraagd. D66 heeft Kamervragen aangekondigd.