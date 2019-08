Ophef over duurste medicijn dat onvoldoende zou werken

In 2017 werd in London gedemonstreerd tegen de lage beschikbaarheid van het ‘levensreddende’ medicijn Orkambi. Nu blijken er twijfels over het dure medicijn te bestaan. Beeld Facundo Arrizabalaga/EPA

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In de vandaag verschenen jaarcijfers van die stichting staat dat het ‘dure’ Orkambi tegen de taaislijmziekte Cystic Fibrosis (CF) in zijn eentje goed is voor de ‘volledige stijging’ van uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland. In 2018 is er 47 miljoen euro meer uitgegeven aan geneesmiddelen in het basispakket dan in 2017.

Het Zorginstituut Nederland adviseerde in 2016 om het middel niet op te nemen in het basispakket, maar dat gebeurde toch in het najaar van 2017. Zorgverzekeraar Menzis zegt dat het middel bij 60 procent van de patiënten niet of onvoldoende werkt. Toch worden er nu forse bedragen voor neergeteld. Vorig jaar verstrekten twee apotheken in Nederland het middel, waarschijnlijk aan minder dan zeshonderd mensen, van kinderen vanaf 6 jaar tot volwassenen.

‘Aanvaardbare prijs’

Minister Bruins voor Medische Zorg laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat die 72 miljoen euro ‘niet de prijs is die door de burger wordt betaald’, omdat er achter de schermen kortingen zijn bedongen. De farmaceut maakt achteraf de bedongen korting over naar de zorgverzekeraars.

Volgens Bruins is Orkambi in het basispakket ‘naar een aanvaardbare prijs gegaan’. “Wij kunnen niet bekendmaken hoeveel dat is. Op verzoek van de farmaceut is die informatie hoogst vertrouwelijk,” aldus zijn zegsman. Eind 2018 liet de minister aan de Kamer weten dat in 2017 op de duurste geneesmiddelen gemiddeld 20 procent korting is bedongen.