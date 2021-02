Ophef om uitspraak Baudet op bijeenkomst in Gouda: ‘Neurenberg-tribunaal is onwettig’

Thierry Baudet bij de bijeenkomst in Gouda. Beeld Pim Mul

Verder gaf Baudet aan ‘geen voorstander te zijn’ van strafrecht met terugwerkende kracht. Zijn uitspraak over het ‘illegitieme Neurenberg-tribunaal’ wordt op Twitter sterk veroordeeld.

Ook Donald Pagrach, jood en voorzitter van het Gouds Metaheerhuis, keurt Baudets woorden af. “Tachtig van mijn familieleden zijn in de oorlog vermoord.” Maar, zegt hij: wat je aandacht geeft, groeit. “Daar is het hem om te doen. Ach jeetje. Het is Baudet maar. Die heeft een cellentekort in zijn hoofd en is in alles mislukt.”

Pagrach: “Maar als hij het Neurenberg-tribunaal illegitiem vindt, wat vindt hij dan van het Internationaal Strafhof in Den Haag? Is de hele rechtsstaat illegitiem? En als hij zegt: ‘Ik ben geen voorstander van strafrecht met terugwerkende kracht’, wil hij dan preventief straffen?”

Moord

Zelf zegt Baudet dat hij bedoelt dat je mensen niet kunt veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. “Dat heet het legaliteitsbeginsel en is de kern van een rechtsstaat. Moord was en is onaanvaardbaar. De genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht berecht kunnen worden.”

De voorlichter van Baudet laat weten dat de FvD-voorman zijn opmerking maakte nadat iemand in het publiek vroeg of ‘kartelpolitici’ na de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen berecht moeten worden. “De vraagsteller was al eerder bij een evenement in Zoetermeer. Daar begon hij ook over Neurenberg. Nu stelde hij weer de vraag of er een ‘soort tribunaal’ moet komen. Het antwoord was nee. In deze context vindt Baudet dat illegitiem.”