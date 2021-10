‘Opgepakte terreurverdachten Eindhoven hadden Rutte, Baudet en Wilders in vizier’

Demissionair premier Mark Rutte loopt met een kop koffie in de hand door de Haagse binnenstad nabij het Binnenhof. Beeld ANP

De dreiging wordt door politie en Openbaar Ministerie zeer serieus genomen, schrijft De Telegraaf.

Maandag werd bekend dat premier Rutte extra zware beveiliging heeft gekregen na signalen vanuit de hoek van de georganiseerde misdaad dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Politie en OM zouden de dreigingen los van elkaar zien.

De vorige week in Eindhoven opgepakte mannen hebben de leeftijd van 18 tot en met 31 jaar, met stuk voor stuk een Nederlands paspoort. Acht van hen zijn ook hier geboren, één verdachte is afkomstig uit Afghanistan. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en het jihadistische gedachtegoed van die terroristische organisatie.

‘Heel nare teksten’

De Telegraaf meldt dat bij invallen geen wapens of explosieven in beslag zijn genomen, maar wel gegevensdragers. Advocaat Peter Plasman, die twee van de verdachten bijstaat, bevestigt tegenover de krant dat er ‘heel nare teksten binnen de groep zijn gebezigd waarin de politici voorkomen’. Plasman zegt dat ‘nergens van een begin van een serieus plan is gebleken’. De verdachten zouden wel gesprekken hebben gevoerd, maar volgens de advocaat gaat het daarbij om ‘sarcasme en zeer foute humor, in melige buien’.

“Er is bij hen niets aangetroffen dat duidt op enige affiniteit met het jihadistische gedachtegoed. Ze zijn nog nooit in aanraking met justitie geweest en zij leiden een regulier leven. Dat justitie geschrokken is van de teksten begrijpen ze, ze slaan zichzelf voor het hoofd, maar hebben er vertrouwen in dat in het onderzoek zal blijken dat van hen niets te duchten is,” aldus Plasman.

Langer vast

De negen mannen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van een aanslag en het volgen van terroristische training. De rechter-commissaris in Rotterdam oordeelde woensdag dat er genoeg reden is om de groep nog veertien dagen langer vast te houden.

Afgelopen zondag werd ook het Haagse raadslid en voormalig PVV’er Arnoud van Doorn aangehouden in Den Haag. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf op Rutte. Van Doorn zou zich verdacht hebben opgehouden in de buurt van de premier. Omdat na onderzoek bleek dat Van Doorn onschuldig was, liet het OM de verdenking tegen hem later deze week vallen.