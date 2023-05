Opgepakte Nederlanders weer vrij na organiseren illegale raveparty België

Het decor van de illegale raveparty in Brustum. Beeld BELGA

De politie onderschepte de zeven op een voormalig militair vliegveld in het Belgisch-Limburgse Brustem waar het feest werd gehouden.

Een 24-jarige Maastrichtse en een 38-jarige plaatsgenoot zaten in een bestelauto, de vijf anderen in een auto met aanhangwagen. Van die laatsten, vier mannen en een jonge vrouw, komen er ook drie uit Maastricht. Ze hadden onder meer een stroomgenerator en geluidsapparatuur bij zich die vermoedelijk voor het feest zijn gebruikt.

Het zevental wordt verdacht van een aandeel in de organisatie van het feest dat vrijdagavond begon. Hen kan mogelijk worden aangerekend dat ze zich toegang hebben verschaft tot een militair terrein en zonder vergunning commerciële activiteiten hebben ontplooid, zei het Belgisch-Limburgse parket eerder.

Een achtste arrestant, een 36-jarige man uit het Achterhoekse Terborg, is ook weer op vrije voeten. Dat geldt vermoedelijk ook voor de laatste van de negen aangehouden feestgangers, een Belg van 22. Zij waren gearresteerd voor drugsdelicten.

Illegaal feest

De politie besloot het vrijdagavond begonnen feest niet stil te leggen, maar te laten uitdoven. Onder de naar schatting 10.000 bezoekers waren flyers uitgedeeld met de oproep samen tegen de politie op te trekken als die zou ingrijpen, zegt het provinciebestuur tegen persbureau Belga.

Het militaire terrein trok al eerder ongewenste feestgangers, meldt de politie. In 2015 was er een veel kleiner illegaal feest in een bunker, maar dat kon de politie nog dezelfde nacht beëindigen. Anderhalf jaar geleden werd een vrachtwagen onderschept met materialen voor een rave op het domein.

Schade verhalen

De bezoekers van de raveparty hebben op en rond het terrein stevig huisgehouden, klagen omwonenden en natuurorganisaties. Zo zouden dassenburchten zijn beschadigd en broedende vogels verjaagd. Een ree liep zich in doodsangst te pletter tegen een hekwerk.

De Vlaamse tegenhanger van Staatsbosbeheer wil aangifte doen tegen de organisatoren om de schade te verhalen. De autoriteiten willen ook de kosten terugvragen die de hulpdiensten hebben gemaakt.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: