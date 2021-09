Opgepakte man in Den Haag: Siciliaanse maffiabaas of F1-bezoeker uit Liverpool?

Computerbeeld (rechts) van het vermoedelijke huidige uiterlijk van maffiabaas Matteo Messina Denaro. Beeld REUTERS

Gasten en personeel van restaurant Het Pleidooi in Den Haag schrokken zich woensdagmiddag het apelazarus toen een politiemacht de zaak binnenviel. Drie mannen die aan een tafeltje zaten, werden geblinddoekt afgevoerd. De eigenaresse is nog altijd beduusd van de hele toestand. “Er stonden ineens zeven auto’s voor de zaak. Agenten met getrokken wapens in de zaak. Ze hadden niet eens even van tevoren gebeld! Het was echt niet normaal.”

Het arrestatieteam kwam, op verzoek van de Italiaanse autoriteiten, voor Matteo Messina Denaro. Dat is niet zomaar een naam: de 59-jarige Denaro geldt als de onbetwiste capo di tutti capi van de Siciliaanse maffia.

Bijna dertig jaar was hij voortvluchtig. Al die tijd stond hij op de Italiaanse most wanted-lijst. Messina Denaro, wiens bijnaam Diabolik is, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslagen op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk gehouden voor een reeks bomaanslagen waarmee de maffia in 1993 de Italiaanse staat onder druk probeerde te zetten. Bij die terreurcampagne vielen 10 doden en 93 gewonden. In 2002 werd Messina Denaro bij verstek tot levenslang veroordeeld.

Grote vis

Kortom: de aanhouding in het restaurant betrof een hele grote vis. Vanwege de statuur van Messina Denaro werd de arrestant dan ook subiet overgebracht naar de EBI in Vught: de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland, waar mensen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder gevangen zitten.

Een dag na de aanhouding kreeg de Amsterdamse advocaat Leon van Kleef een telefoontje uit de EBI. Een zekere Matteo Messina Denaro wilde hem als zijn advocaat, zo werd hem medegedeeld. “Ik had nog nooit van deze meneer gehoord. Ik moest hem zelfs even googelen,” vertelt de raadsman. “Toen ik zag wie het was, dacht ik wel even bij mezelf: ‘wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen?’”

Liverpools accent

In de spreekkamer van de EBI werd Van Kleef echter niet begroet met een Italiaans accent, maar in vet Liverpools. Tegenover hem zat een oude bekende: de 54-jarige Mark L. uit Liverpool. Van Kleef en L. hadden elkaar jaren eerder leren kennen bij een oude strafzaak, waarin vrienden van Mark L. terecht stonden.

“Hij vertelde dat hij vanuit Spanje, waar hij woont, naar Nederland was gekomen voor de Formule 1 op Zandvoort,” aldus Van Kleef. “Hij zat met zijn zoon in een restaurant te eten toen hij werd aangehouden en in de EBI gesmeten werd. Hij heeft meteen gezegd dat ze de verkeerde hadden.”

De advocaat heeft inmiddels aan het Openbaar Ministerie laten weten dat er waarschijnlijk sprake is van een persoonsverwisseling.

Bij het Italiaanse arrestatiebevel zaten geen vingerafdrukken van Matteo Messina Denaro. Dat bemoeilijkt de zaak. Want hoe valt nou vast te stellen dat Mark L. is wie hij zegt te zijn? “Mijn cliënt is in de jaren negentig veroordeeld in Engeland. Daar hebben ze dus zijn vingerafdrukken. Hij heeft gezegd: ‘vraag die nou op, dan weten jullie het’.”

Onderzoek loopt nog

Op basis van welke informatie zijn client afgelopen woensdag precies is aangehouden, weet Van Kleef niet. Lijkt zijn cliënt wellicht op de voortvluchtige maffiabaas? “Ze hebben alleen oude foto’s van Messina Denaro, dus ik weet het niet.”

Op de vraag of het niet mogelijk is dat maffiabaas Matteo Messina Denaro misschien een nieuw leven onder een andere naam is begonnen in Liverpool, zegt de raadsman: “Ik heb inmiddels de halve familie van mijn cliënt al aan de telefoon gehad. Ik heb zijn tante aan de telefoon gehad die zegt dat ze hem geboren heeft zien worden. Zijn vrouw was eerst onthutst maar kan er zelfs al om lachen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Als mijn cliënt een Siciliaanse maffiabaas is, ben ik de Paus.”

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de aanhouding woensdag in het Haagse restaurant is gedaan op basis van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) dat door Italië is uitgevaardigd. Het onderzoek naar de identiteit van de aangehouden verdachte loopt nog.