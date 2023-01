Operationeel directeur Schiphol vertrekt om ‘verschil in inzicht’

Schiphol COO Hanne Buis. Beeld ANP / ANP

Buis laat in een reactie weten het te betreuren dat de luchthaven en zij ‘op basis van dit verschil uit elkaar gaan’. Dat geldt ook voor Jaap Winter, president-commissaris van Royal Schiphol Group. “Het is spijtig dat dit verschil van inzicht is ontstaan.” Waar dit verschil in inzicht precies betrekking op heeft, is niet bekend. Een woordvoerster van de luchthaven wil daar verder niet op ingaan. “Beide partijen willen het graag bij deze verklaring laten,” aldus de zegsvrouw.

Buis heeft achttien jaar voor de Royal Schiphol Group gewerkt. In die tijd bekleedde zij verschillende functies, zoals topvrouw van Lelystad Airport. Totdat er een nieuwe operationeel directeur is gevonden, nemen interim-topman Sondag en financieel directeur Robert Carsouw de functie waar.

Controle kwijt

In december uitte Sondag nog kritiek op de operationele gang van zaken op de luchthaven. Schiphol zou de controle over veel zaken zijn kwijtgeraakt doordat alles maar werd uitbesteed. “De operationele agenda is op de achtergrond geraakt de laatste jaren. Door al dat aanbesteden verlies je kennis en ook controle,” zei hij toen.

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, noemt het ‘prijzenswaardig’ dat Buis niet is weggelopen voor de problemen op Schiphol. “De opstart van Schiphol na de coronaperiode was een klus van een ongekende omvang. Geen enkele directeur zou hier ervaring mee hebben gehad.” Hij haalt daarbij uit naar directeur Sondag, die eind vorig jaar werd aangesteld. “Met de komst van Ruud Sondag moet er natuurlijk schoon schip gemaakt worden. Het afserveren van een operationeel directeur is dan voorspelbaar,” aldus Castelein.

Schiphol meldde afgelopen week nog dat de limiet op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken na maart komt te vervallen. Het maximumaantal reizigers gold sinds juli vorig jaar. Het werd ingesteld omdat er personeelstekorten waren bij de beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal. Inmiddels zouden genoeg beveiligers zijn geworven om problemen zoals vorig jaar te voorkomen.

