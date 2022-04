‘Openbaarheid bij tientallen rechtszaken in het geding’

In Amsterdam zijn ongeveer acht zittingen, waarin zo’n twintig zaken zijn behandeld, niet vermeld op het overzicht voor de pers. Beeld ANP

Het zou gaan om zittingen bij zogeheten ‘wijkrechtbanken’. Bij tientallen zittingen is ‘de openbaarheid in het geding geweest’, aldus NRC. Volgens de wet zouden rechtszittingen in Nederland openbaar en toegankelijk voor iedereen moeten zijn. Wijkrechtbanken hebben de zittingen niet op het openbare overzicht voor de pers, de ‘rechtbankrol’, gezet. In totaal gaat het om ongeveer 85 zaken waarvan journalisten niet wisten waar en wanneer de zittingen plaatsvonden.

In Amsterdam zijn er ongeveer acht zittingen geweest waarin zo’n twintig zaken zijn behandeld. De meesten hadden wel op de rechtbankrol gezet moeten worden, meldt NRC. Dat is vanwege ‘praktische redenen’ niet gebeurd. De rechtbank Amsterdam zegt vanaf mei de zittingen wel op de rechtbankrol te zullen zetten. In Rotterdam en Eindhoven gebeurt dat inmiddels.

Amsterdam heeft sinds eind vorig jaar een wijkrechtbank, nadat dergelijke rechtbanken eerder in Eindhoven en Rotterdam zijn opgezet. Een eerste pilot begon in 2019 in Eindhoven. In een wijkrechtbank is er meer ruimte voor maatwerk. Daders krijgen vaak een lichtere straf, op voorwaarde dat er hulp wordt gezocht voor hun problemen.