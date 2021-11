Openbaar Ministerie seponeert zaak tegen Bilal Wahib

Volgens het OM is Bilal Wahib wel schuldig aan een strafbaar feit, maar hij wordt niet vervolgd. Beeld ANP

‘Hoewel er volgens het OM wel sprake is van een strafbaar feit wordt de zaak tegen de 22-jarige Amsterdammer geseponeerd,’ laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud stelden de vraag tijdens een livestream. Wahib gooide er vervolgens nog een schep bovenop: “Wollah, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17.000 euro, red.). Hier, voor jou.” De jongen ging daarop overstag, tot grote hilariteit van de twee acteurs.

Geen kinderporno

Wahib, die ook als rapper veel succes had, werd verdacht van het verspreiden van kinderporno. Daarvan blijkt na onderzoek geen sprake te zijn. ‘Er zijn geen seksuele handelingen op de beelden van de livestream te zien. Daarnaast zijn de beelden niet gemaakt om seksueel prikkelend te werken,’ schrijft het OM.

Omdat Wahib ‘inbreuk maakte op de lichamelijke integriteit van de minderjarige jongen’ vindt het OM wel dat de 22-jarige artiest schuldig is aan een strafbaar feit. Toch wordt er niet tot vervolging overgegaan, omdat het slachtoffer aangaf daar geen behoefte aan te hebben. ‘Een gang naar de rechter is voor hem erg belastend en daarom niet in zijn belang.’

Wahib liet in juni weten een regeling met de jongen te hebben getroffen. Over het gesprek met de ouders van de jongen kon hij destijds verder niet veel uitweiden. “We zijn tot een regeling gekomen. Mijn advocaat was erbij. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen,” zei de acteur in Op1.

Veel gevolgen

Als tweede reden om de Amsterdammer niet te vervolgen, noemt het OM dat het incident ‘veel persoonlijke en professionele gevolgen’ heeft gehad voor de rapper. ‘Ondanks dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door zijn eigen handelen, is dit een omstandigheid waar het OM rekening mee heeft gehouden.’