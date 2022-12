Openbaar Ministerie seponeert belastingfraudezaak tegen Afrojack

Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack, Beeld Getty Images

Nick van de Wall gold sinds 2018 als verdachte in een onderzoek naar belastingadviseur Frank B. uit Amsterdam die zijn cliënten fiscaal vriendelijke constructies op belastingparadijzen Guernsey en Cyprus aanbood en die volgens de Belastingdienst frauduleus waren. Bovenop zijn status als verdachte kreeg de dj te maken met navorderingsaanslagen van ruim 2 miljoen euro.

Met het sepot, dat het OM heeft bevestigd na berichtgeving van Het Financieele Dagblad, vervalt de verdenking van valse belastingaangiften en is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem beëindigd. Voor de navorderingsaanslagen heeft Van de Wall een schikking getroffen met de Belastingdienst. Wat die precies inhoudt, wil zijn advocaat Niels van der Laan van het kantoor De Roos & Pen niet zeggen.

Onderzoek naar Frank B.

Fiscalist Frank B. was belastingadviseur van meerdere BN’ers zoals Linda de Mol, Kim Feenstra en Tijs Verwest (dj Tiësto), toen hij in 2018 werd gearresteerd op verdenking van fraude. In hetzelfde jaar spande Willem Rebergen (32), die internationale successen boekt als dj Headhunterz, een aanklacht in tegen B. omdat hij valsheid in geschriften zou hebben gepleegd. De rechtbank wees de klacht in augustus 2018 af: hij stelde dat Rebergen ‘onvoldoende onderbouwd’ had dat ‘de Cyprusconstructie illegaal was of dat B. valsheid in geschrifte pleegde’.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar B., die vanwege zijn clientèle bekend staat als ‘fiscalist van de sterren’, in een ‘afrondende fase’ zit. De officier van justitie maakt waarschijnlijk binnenkort bekend of B. wordt vervolgd of niet.