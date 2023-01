Openbaar gemaakte notulen: het laten lopen van Desi Bouterse leidde bijna tot kabinetscrisis

De ministers Sorgdrager en Van Mierlo tijdens het Kamerdebat over de zaak-Bouterse, augustus 1997. Beeld ANP

Tegen de latere president van Suriname liep destijds een internationaal arrestatiebevel, maar Desi Bouterse besloot in 1997 toch naar Brazilië te reizen. Nederland had daar lucht van gekregen en overwoog hem daar te laten oppakken, maar de operatie liep in het honderd, met een crisisachtige sfeer tot gevolg in het kabinet onder Wim Kok. Dat liep zo hoog op dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, D66-voorman Hans van Mierlo, dreigde af te treden.

Het is allemaal aan het licht gekomen nu de notulen van de ministerraad zijn geopenbaard, zoals na 25 jaar gebruikelijk is. Uit de stukken rijst een beeld van een rommelig optreden rond de kans om Bouterse te pakken. In de loop van 1997 raakt men er bij het ministerie van Justitie namelijk van overtuigd dat Bouterse opgepakt kan worden, zodra hij naar Brazilië reist.

Vrij man

In de zomer van dat jaar belt minister Winnie Sorgdrager (Justitie) met Van Mierlo, die laatste vanaf zijn vakantieadres. Van Mierlo uit ineens twijfel omdat Brazilië medewerking gevraagd moet worden, maar kan weigeren. Van Mierlo zegt dat die ‘weigering’ een ‘onaanvaardbaar zware wissel zou trekken op de verhouding met Brazilië’ en het ‘internationale prestige van de heer Bouterse zou versterken en formeel zijn bewegingsvrijheid zou vergroten’. Ofwel: als Brazilië zou weigeren, had Bouterse een enorm land als Brazilië tot zijn beschikking om een vrij man uit te hangen.

Sorgdrager schikt zich en besluit de operatie af te blazen. Maar de minister krijgt bij terugkeer na de zomer bakken met kritiek van zowel media als partijen in de Tweede Kamer dat het kabinet zo’n kans voorbij heeft laten gaan.

Wind van voren

Van Mierlo ruikt onraad, want hij meldt in een brief aan de Tweede Kamer haastig dat hij Sorgdrager niet ‘heeft geblokkeerd’ om tot actie over te gaan. Bovendien wilde hij af van het beeld dat er politieke inmenging in de rechtspraak was geweest. De ‘bilaterale relatie tussen beide landen moet los worden gezien van de zaak-Bouterse’, schrijft Van Mierlo.

Maar in de ministerraad krijgt de D66-leider de wind van voren van collega-ministers. Joris Voorhoeve (VVD) vreest dat de Tweede Kamer terecht zou claimen dat ‘nooit geschoten, altijd mis’ was. Gerrit Zalm (VVD) zet er vraagtekens bij dat de ene minister de andere voor de voeten loopt. En Jan Pronk (PvdA) is kritisch dat er nu juist ‘politieke consequenties’ zijn door het afzien van arrestatie. Die afweging is ‘iets te snel’ gemaakt, aldus Pronk. Hij vindt dat Van Mierlo niet had moeten ingrijpen, maar de afweging aan Brazilië had moeten laten.

Van Mierlo merkt in de ministerraad dat collega’s vinden dat ‘een andere afweging had moeten worden gemaakt’. ‘Als spreker (Van Mierlo, red.) niet kan rekenen op steun van het kabinet, ontstaat er voor hem een problematische situatie,’ staat in de notulen.

Verkeerde beslissing

Als het tijdens de ministerraad een week later weer over het onderwerp gaat en Van Mierlo ook veel kritiek van regeringspartner VVD in de Tweede Kamer heeft gekregen, dreigt hij zelfs met opstappen. Als een ‘meerderheid van de Tweede Kamer’ zou oordelen dat hij een ‘verkeerde beslissing’ had genomen, was hij vertrokken. Daarmee zou het voortbestaan van het kabinet in het geding zijn gekomen. Van Mierlo was immers als vicepremier een van de sleutelspelers in het kabinet.

Uiteindelijk bond de VVD in, doordat collega-minister Hans Dijkstal met fractieleider Frits Bolkestein ging praten. Premier Kok keek die bijeenkomst terug op een ‘kritische gedachtewisseling’.

Bouterse werd nooit gearresteerd, al werd hem bij verstek 11 jaar cel opgelegd voor de cocaïnehandel. Hij werd in 2019 in Suriname ook tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de Decembermoorden, maar die zaak loopt nog in hoger beroep, waardoor Bouterse nog altijd politiek actief is.