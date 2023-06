Op zoek naar de batterij van de toekomst: ‘Ben ervan overtuigd dat het gaat lukken’

De energietransitie kan niet zonder betere batterijen. Een club van knappe koppen verenigd in BatteryNL werkt samen om nieuwe accu’s te ontwikkelen. ‘De batterij staat nog maar in de kinderschoenen.’

Een ongekend aantal Nederlandse onderzoeksinstellingen heeft zich dit voorjaar verenigd in BatteryNL, een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van betere batterijen. De ambitie is groot en de lat ligt hoog, aangezien de volgende generatie batterijen veiliger moet zijn, een langere levensduur moet hebben én meer stroom moet kunnen opslaan.

Voor een schone toekomst is efficiëntere en betrouwbare opslag van stroom uit duurzame energiebronnen onontbeerlijk. Batterijen spelen daardoor ook een prominente rol in de energietransitie. Ze zijn hard nodig voor onder meer datacenters en elektrisch vervoer.

“De verbetering zoeken we in nieuwe materiaaltechnologie,” zegt Marnix Wagemaker (51), projectleider van BatteryNL en hoogleraar elektrochemische energieopslag aan de Technische Universiteit Delft.

Hart van de batterij

BatteryNL wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en heeft voor de komende acht jaar 9,3 miljoen euro te besteden. De inspanningen richten zich vooral op het hart van de batterijen, de zogeheten elektrode-elektrolytinterfaces. Om te kunnen begrijpen waarover het daarbij gaat, geeft Wagemaker een minicollege over de werking van een batterij.

Elke batterij heeft een min- en een pluspool, de elektrodes. Daartussen zit een stof die ionen bevat en daardoor geleidend is, de elektrolyt. In de huidige batterijen is dat een soort gel die voornamelijk bestaat uit lithiumzout en zuren.

Als deze drie componenten, de plus- en de min elektroden en de elekrolyt, met elkaar worden verbonden, ontstaat er een spanningsverschil tussen de min- en de pluspool van de batterij waardoor de batterij stroom kan leveren. Als op die polen een elektrisch apparaat wordt aangesloten, stromen er via dat apparaat elektronen van de min- naar pluspool van de batterij en wordt er dus stroom geleverd.

In de batterij zelf bewegen de geladen lithiumionen tussen de plus- en de minpolen. Vooral bij het contact met de minpool gaan de elektrolyt en het lithiumzout kapot. Hierdoor vormt zich een aanslag op de elektrodes, vooral op de negatieve pool.

Nieuwe technologie

BatteryNL zoekt met name op dit punt naar verbeteringen. “In het grensvlak tussen vloeistof en elektrode gaan allerlei dingen mis,” zegt Wagemaker. “Er vinden reacties plaats waardoor het elektrolyt en de elektrodes kapotgaan. We kunnen die grensvlakken verbeteren door bijvoorbeeld heel dunne laagjes extra beschermend materiaal op de elektrodes aan te brengen waardoor alles minder snel kapotgaat.”

Het aanbrengen van zo’n laagje vergt mogelijk een extra stap in de batterijproductie. “Dan introduceer je dus nieuwe technologie, maar niet een compleet nieuw type batterij. Wij richten ons op bestaande en veelbelovende min- en pluselektrodes, met name ook op veelbelovende materialen die in Nederland worden ontwikkeld zoals bij een start-up als LeydenJar. Dat ontwikkelt plus- en minpolen van silicium, een mineraal dat overal op aarde voorkomt.”

Uniek

Dat BatteryNL zo breed wordt gedragen, is uniek. Volgens Wagemaker wilden hij en zijn collega’s Mark Huijben van de TU Twente, Moniek Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen, Adriana Creatore van de TU Eindhoven, Petra de Jongh van de Universiteit Utrecht dit al heel lang. “Om niet op aparte eilandjes, maar samen te werken aan betere batterijen,” zegt Wagemaker. “We hebben hier geen grote auto- of batterij-industrie zoals in Duitsland en China, maar met zes universiteiten, vijf hogescholen en start-ups waar veel kennis zit, was dit een goed moment om een nationaal programma op te zetten. We zijn er echt aan toe.”

Zal de samenstelling van het elektrolyt ooit veranderen? Dat het bijvoorbeeld een vaste stof wordt in plaats van een vloeistof? “Vloeistof geleidt goed,” zegt Wagemaker. “De belangrijkste reden om ervan af te willen, is veiligheid. De vloeistof kan verdampen in brandbare deeltjes en met een vonk erbij ontstaat er brand. Heel af en toe komt dit voor. Daarom wordt er gepleit voor een vaste stof. Toyota werkt hier al dertig jaar aan, maar het is heel lastig. Je moet een vast elektrolyt hebben die de onstuimige reacties met de lithiumhoudende elektrodes in toom houdt. Die vaste stof moet goed contact maken met de elektrodes en daar is tot op heden heel veel druk voor nodig. Met een vaste stof wordt de batterij ook zwaarder.”

In het batterijonderzoek zorgt een oplossing al snel voor twee nieuwe problemen, zegt Wagemaker. “Daarom gaat het ook zo ontzettend moeizaam. Ik heb veel vaker in doodlopende steegjes gelopen dan dat ik licht heb zien gloren aan het einde. Maar er leiden meer wegen naar Rome. Dit is een spannend speelveld waar we nog veel moeten leren en ontdekken.”

Toch zijn er ook successen te melden. Zoals een succesvolle proef met een mix van vijf zouten in een lithium-ionbatterij. Dat leidde tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur. “In ons laboratorium gaan diverse typen lithium-ionbatterijen dankzij deze doorbraak soms wel tot twee keer zo lang mee,” aldus Wagemaker.

Stap voor stap

Bij de presentatie van BatteryNL werd geopperd dat de samenwerking binnen acht jaar zou moeten leiden tot een volgende generatie batterijen. Hoe hard is deze deadline? Wagemaker: “We hangen liever geen jaartallen aan ons onderzoek. Hoe kun je een tijdpad plakken aan zaken die nog niet begrepen zijn en de nog te ontwikkelen oplossingen? Wie ben ik om te zeggen dat we over vijf jaar dit en dat moeten hebben bereikt? We werken vanuit intrinsieke motivatie, stap voor stap.”

Natuurkundige Marnix Wagemaker, hoogleraar aan de TU Delft en projectleider van BatteryNL. Beeld Tu Delft

Wagemaker wijst erop dat alleen de ontwikkeling van nieuwe technologie niet genoeg is. Je moet die ook kunnen omzetten in praktische toepassing. “Maar,” zegt hij, “ik ben ervan overtuigd dat ons gaat lukken en dat is belangrijk. Batterijen spelen een hoofdrol in de energietransitie.”

Kwetsbaarheid

Die belangrijke rol vloeit voort uit het feit dat het huidige elektriciteitsnet tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt. Het net kan de groei van de stroomproductie, een gevolg van het groeiende aantal windmolens en zonnepanelen, nauwelijks aan en raakt overbelast. Met energieopslag in batterijen – eventueel aan huis – kan die kwetsbaarheid worden teruggedrongen.

Wagemaker: “Er wordt steeds meer ingezoomd op de ontwikkeling van een batterij die heel goed is in het kortstondig opslaan van zonne- en windenergie. Dat stelt andere eisen aan een accu. De lithium-ionbatterij van nu slaat heel goed energie op, maar is eigenlijk ontwikkeld voor licht, mobiel gebruik en is relatief duur. Op het moment dat de batterij op een vaste plek kan staan, spelen gewicht en omvang geen grote rol meer en zijn andere batterijchemieën wellicht interessanter.”

“Mijn verwachting is dat je allerlei verschillende batterijen gaat krijgen voor verschillende toepassingen, met alternatieven voor lithium, want de voorraad daarvan is waarschijnlijk beperkt. Voor vaste opslag is de natrium-ionbatterij misschien wel veel logischer. Deze batterij is in vergelijking met een lithium-ionbatterij iets zwaarder. In de nabije toekomst verwacht ik ook batterijconcepten zoals natrium-ion. Dan heb je met eenzelfde concept een batterij die zwaarder, maar wel superveilig en supergoedkoop is, want natrium is overal voorradig. Dan heb je geen lithium nodig, waarvoor we afhankelijk zijn van Australië, China en Argentinië en waarvan de winning het milieu belast.”

De batterij staat nog maar in de kinderschoenen, meent Wagemaker. “We hebben er nu nog maar een paar, met loodzuur, nikkel-metaalhydride en diverse soorten lithium-ion. Binnenkort is er natrium-ion en zijn er mogelijkheden voor magnesium-ion, fluoride-ion et cetera. Er is een heel scala aan mogelijke batterijenchemieën. Daar moeten we nu de goede uit kiezen. Maar dat die alternatieven er komen staat voor mij vast. Is het niet over vijf jaar, dan is het over twintig jaar.”