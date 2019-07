Op vakantie? Let in het buitenland op deze verkeersregels

FRANKRIJK

Snelheid

In Frankrijk blijft de vorig jaar ingevoerde verlaging van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur voor verwarring zorgen. De snelheidsverlaging is een regel en dus niet altijd overal aangegeven met verkeersborden, waardoor veel buitenlanders weleens te snel willen rijden. En dat kan je in Frankrijk, waar tijdens de zomer sowieso veel geflitst wordt, duur komen te staan. De politie maakte onlangs bijvoorbeeld bekend 400 nieuwe camera's in te zetten die op acht rijstroken tegelijkertijd kunnen flitsen, en dat over een afstand van 200 meter.



De regel is op zichzelf simpel: je mag op wegen met één rijstrook in elke richting en zonder middenberm maximaal 80 kilometer per uur rijden. Het gaat om meer dan 400.000 kilometer aan zogenaamde routes nationales en départementales (de N- en de D-wegen, gevolgd door een nummer). Op wegen met in totaal vier rijstroken is de maximumsnelheid 90 kilometer per uur.



De andere maximumsnelheden in Frankrijk:

- Autosnelwegen: 130 kilometer per uur bij droog weer, 110 bij regen

- Wegen buiten de bebouwde kom met middenberm: 110 kilometer per uur bij droog weer, 100 bij regen

- Wegen buiten de bebouwde kom met twee rijstroken in elke richting: 90 kilometer per uur bij droog weer, 80 bij regen

- Wegen buiten de bebouwde kom met één rijstrook in elke richting en zonder middenberm: 80 kilometer per uur

- Binnen de bebouwde kom: 50 kilometer per uur

Milieuvignet

In Frankrijk is het systeem van milieustickers en -vignetten ondertussen wijdverspreid. Veel steden kennen het principe al tijdens dagen met veel luchtvervuiling, maar alleen in het centrum van Parijs geldt sinds enkele jaren permanent een Zone à Circulation Restreinte, waarvoor je een Crit’Air Ecovignet nodig hebt. Op 1 juli wordt de zone waarin het vignet van toepassing is nog uitgebreid, waardoor ook de périphérique hierbinnen valt. Dat geldt echter niet in het weekend.



Welk vignet je exact op je auto moet plakken, is afhankelijk van het type en de leeftijd. Je kan online nagaan welke sticker je moet kopen en het vignet hier bestellen.

Franse Crit’Air Ecovignet: verplicht in het centrum en périphérique van Parijs. Beeld AFP

Gsm en gps

Frankrijk is bijzonder streng op het gebied van gsm- en gps-gebruik achter het stuur. Met je gsm in de hand bellen mag ook niet wanneer je stilstaat langs de weg, al rijdend mag je ook niet met oortjes handsfree bellen en je telefoon mag zich tijdens het rijden niet in je gezichtsveld bevinden.



Een radarverklikker die de exacte locatie van flitspalen en mobiele controles aangeeft, ook als app op je smartphone, is ten strengste verboden. Deze functies moeten uitgezet worden en informatie over de locaties die al op het toestel staat, moet gewist worden. De boetes kunnen oplopen tot 1500 euro. Gewone navigatie via een gsm mag wel, maar je smartphone moet in dat geval in een houder worden geplaatst en het scherm van de smartphone mag tijdens het rijden niet worden aangeraakt of worden gebruikt om berichten te lezen.

Andere regels

Het is niet verplicht om overdag je dimlichten aan te doen, maar het wordt wel geadviseerd. Het is verplicht om ze aan te doen in tunnels. Op de motor zijn dimlichten overdag verplicht.



Op smalle bergwegen heeft omhoog rijdend verkeer voorrang op afdalend verkeer. Indien nodig moet het makkelijkst wendbare voertuig uitwijken voor minder wendbare voertuigen.

DUITSLAND

Snelheid

Ook al is er geen algemene snelheidsbeperking op de Autobahn (er geldt een richtsnelheid van maximaal 130 kilometer per uur), op veel plaatsen mag je toch niet sneller dan 120 of 90 rijden. Zeker bij wegwerkzaamheden geldt er een strikte maximumsnelheid en treedt de Duitse politie streng op.

Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom 100. Een rechthoekig geel bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan, hetzelfde bord met een rode streep het einde.

Ook wordt in Duitsland met camera’s op bumperkleven gecontroleerd. Op autosnelwegen geldt als veilige volgafstand de helft van de gereden snelheid in meters. Bij 100 kilometer per uur is dat dus 50 meter. De boetes kunnen oplopen van 75 tot 400 euro, afhankelijk van de gereden snelheid en de afstand ten opzichte van de voorganger.

Milieuzones

Bekender dan het Parijse milieuvignet zijn de Duitse Umwelt- of milieuzones, die in veel steden van toepassing zijn. Je hebt er een sticker voor nodig die je op je voorruit moet plakken en waarvan de kleur afhankelijk is van de uitstoot van je auto.

De Duitse Umweltzones bestaan al een aantal jaren, ondertussen zijn de rode en gele stickers bijna nergens meer geldig en heb je bijna altijd een groene sticker nodig. Je kunt de juiste sticker kopen in de garages en stations voor Technische controle van TÜV en Dekra in de steden waar het vignet van toepassing is, of in de ANWB-(web-)winkel.

In Berlijn geldt voor bepaalde auto's vanaf augustus een dieselverbod op een aantal trajecten. Ook Stuttgart kent sinds 1 januari een dieselrijverbod. Voorlopig gaat het uitsluitend om dieselvoertuigen van de Euronorm 4 of lager. Euronorm 5 en 6 vallen nog buiten de maatregel.

Duitse Umwelt- of milieuzones. Beeld EPA

Rettungsgasse

In steeds meer landen moet je een zogenoemde ‘Rettungsgasse’ of reddingsstrook vormen bij een file of bij sterk vertraagd verkeer. Behalve in Duitsland is dat ook in Oostenrijk verplicht, en aangeraden in Zwitserland. De hulpdiensten hebben in die landen niet de gewoonte om de pechstrook te gebruiken als ze ergens naartoe willen. Je wordt er daarom geacht om, wanneer je aansluit in een file, een strook in het midden vrij te houden voor hen.

Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet zo links mogelijk aanhouden, wie op de middenrijstrook of rechterrijstrook rijdt, zo rechts mogelijk. Op die manier krijgen de hulpdiensten vlot vrij baan.

Veel buitenlanders kennen de regel niet. Bij zware ongevallen in Duitsland is dan ook vaak te horen dat de hulpdiensten gehinderd waren door (buitenlandse) bestuurders die niet op tijd aan de kant gingen.

Andere regels

Ook in Duitsland is het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur verboden, ook de signalering van flitspalen of trajectcontrole in navigatieapparatuur, gsm’s en tablets moet worden verwijderd. Verwijderen wil echt zeggen verwijderen, niet gewoon uitzetten.

SPANJE

Snelheid

Op de Spaanse autosnelwegen (autopista en autovía) mag je maximaal 120 kilometer per uur rijden.

In navolging van Frankrijk is de snelheid op de secundaire wegen met een rijstrook in elke richting en zonder middenberm sinds begin dit jaar verlaagd van 100 naar 90 kilometer per uur. Enkel op de wegen met een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen mag je nog 100.

Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar in veel steden is er soms een nog lagere limiet van 30.

Andere regels

Ook Spanje is net als Frankrijk behoorlijk streng wat betreft gsm- en gps-gebruik. Handsfree bellen met oortjes is er verboden, net als het aanraken van een gps of smartphone. Alleen een gps-toestel mag zich in je gezichtsveld bevinden.

Draag je een bril? Dan moet je in principe een reservebril bij je hebben. Een tweede gevarendriehoek is uitsluitend verplicht voor Spanjaarden, niet voor buitenlanders.

In Spanje gelden in sommige steden milieuzones die beperkt zijn voor vergunninghouders. Barcelona kent een milieuzone tijdens dagen met grote luchtverontreiniging.

BELGIË

Snelheid

In België is de maximumsnelheid op snelwegen 120 kilometer per uur. In Vlaanderen geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 in plaats van 90, tenzij met borden iets anders wordt aangegeven. In Wallonië is de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom mag je overal 50.

Milieuzones

Antwerpen en Brussel hebben een milieuzone (LEZ) ingesteld. Gent, Mechelen en Willebroek hebben vergevorderde plannen. Gent telt enkele autovrije zones.

Een overzicht van de lage-emissiezones in Vlaanderen en Brussel is te vinden op lne.be, een officiële website van de Vlaamse overheid.

Brussel

Het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest valt sinds 1 januari 2018 onder de lage-emissiezone (LEZ), dus alle 19 gemeenten. De Ring (R0) valt er niet onder, evenmin enkele toegangswegen tot de Ring of tot transitparkings.

Alle buitenlandse (niet-Belgische) voertuigen moeten vóór een bezoek aan Brussel geregistreerd worden. Tabellen met de categorieën en invoeringsdata zijn te vinden op lez.brussels.

Voor 2019 geldt: voertuigen op diesel zonder Euronorm of met Euro 1-norm of Euro 2-norm en voertuigen op benzine, lpg en cng zonder Euronorm of met Euro 1-norm worden niet meer toegelaten in de Brusselse LEZ. In 2020 zullen ook voertuigen op diesel met Euro 3-norm worden geweerd.

Voor deze voertuigen kan wel voor maximaal acht dagen per jaar een dagpas aangevraagd worden. Alle voertuigen in de LEZ worden gecontroleerd met behulp van camera’s. Overtreding van de regels, zoals niet-registreren, leidt tot een hoge boete.

Andere regels:

Bestuurders moeten in België altijd in staat zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend hun voertuig goed in de hand hebben. Op basis van deze algemene regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt of iets uit het dashboardkastje pakt.

In België kan je een boete krijgen voor het roken van een sigaret tijdens het rijden. Beeld ANP XTRA

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille en het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

In België is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht als twee rijstroken worden samengevoegd. Dit betekent dat je op de wegvallende rijstrook tot vlak voor de versmalling op je eigen rijstrook moet blijven rijden en dan pas mag invoegen. De bestuurders op de doorgaande rijstrook moeten om de beurt één voertuig laten invoegen. Bestuurders die niet doorrijden tot de versmalling of die invoegend verkeer geen voorrang verlenen, riskeren een boete.

Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die de rotonde op wil rijden.

Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.

In parkeergarages kan het verboden zijn om een auto met een lpg-installatie te parkeren.

Motor laten draaien

Het bij stilstand warm laten draaien van de motor is verboden. Ook in andere omstandigheden, bijvoorbeeld bij het wachten voor een overweg, is het onnodig laten draaien van de motor verboden.

ITALIË

Snelheid

Op de Italiaanse autosnelwegen mag je maximaal 130 kilometer per uur, op de autowegen 110. Op gewone wegen buiten de bebouwde kom is de maximale snelheid 90, binnen de bebouwde kom 50.

Milieuzones

Ook Italië kent steeds meer milieuzones in steden, die nog maar weinig bekend zijn bij buitenlanders: de Zona Traffico Limitato. Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Firenze (Florence), Milaan, Palermo, Pisa en Verona.

De regels verschillen heel erg van stad tot stad. Wie niet per se binnen de zone hoeft te zijn, kan beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone in gaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi.

Andere regels

Sinds 2016 is het strafbaar om te roken in een auto of camper in het bijzijn van een passagier onder de 18 jaar of een zwangere vrouw. De boete is zeer hoog.

Ook in Italië mag je niet handsfree bellen met een koptelefoon op.

Fietsen die achter op de caravan of camper worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium bord van 50 bij 50 centimeter dat wit is met vijf rode diagonale strepen.

ANDERE LANDEN

Zoek je meer informatie of over andere landen? Dan kan je terecht op de landeninformatiepagina van de ANWB.