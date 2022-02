Op skivakantie mét tieners, zonder booster: kan dat nog?

Beeld AFP

“Wacht, ik heb het net nog gecheckt,” zegt Minouche de Buisonjé. “Nu begin ik toch weer te twijfelen.” Met haar man, twaalfjarige dochter Mae en tienjarige zoon Flint vertrekt ze op 18 februari richting Oostenrijk. Haar dochter, dubbel gevaccineerd en onlangs genezen van corona, mag ‘volgens mij’ zonder extra PCR-test het land inreizen, en daarna met haar coronapas de skiliften in, vertelt De Buisonjé. “Als je de richtlijnen van het RIVM erop naleest, klopt het. Maar helemaal zeker weet ik het niet.”

Sinds de coronapandemie is de vakantiechecklist een stukje langer geworden. Want voor wie gelden nou precies welke regels? En hoe zit het met Nederlandse tieners? De Gezondheidsraad zegt geen medische redenen te zien om die groep een booster te geven. Toch maakte het kabinet vrijdag bekend die beschikbaar te willen stellen, maar wel pas ná goedkeuring van het Europees Medicijnagentschap (EMA). En die beoordeling laat waarschijnlijk nog tot maart op zich wachten.

“Het beroep reserveringsmedewerker heeft er in ieder geval een heel nieuw aspect bijgekregen,” vertelt Femke Mostert van het Amsterdamse travelski.nl. “Je wordt er een soort RIVM-wetenschapper bij.” Voor veel klanten slaat toch de paniek toe als de regels weer veranderen. “Ook wij moeten dagelijks op onderzoek uit of onze informatie nog klopt. En vaak is dat zo. Maar soms belt er iemand met een scenario waarbij je tóch denkt: dit moet ik extra checken.”

Boosterprik belangrijker

Van een helemaal eenduidig Europees beleid wat betreft de coronapas is op dit moment nog geen sprake. In Oostenrijk wordt een strikt 2G-beleid gehanteerd. Een boosterprik wordt daarbij steeds belangrijker voor toeristen. Voor veel Nederlandse tieners die in augustus volledig gevaccineerd waren, is hun vaccinatiebewijs nog net geldig, voor anderen verloopt hij bijna. Of ze over een tijdje nog zonder booster uit de voeten kunnen is de vraag.

Ondanks de huidige boostercoulance lijkt vakantie vieren met ongevaccineerde kinderen in ieder geval best een opgave. Tussen de 12 en 15 jaar moeten zij in Oostenrijk bijvoorbeeld gebruik maken van de zogeheten Holiday Ninja Pass. Daarvoor dienen ze in de eerste vijf dagen van hun vakantie drie testen te doen, waarvan ten minste twee PCR-testen. De Buisonjé: “Ik vraag me af of er mensen zijn die zich daaraan wagen. Wij hebben in ieder geval wat we nodig hebben – denk ik.”

Verwarrend

In Italië is een vergelijkbaar 2G-model van kracht: het publieke leven is toegankelijk voor gevaccineerden en genezen mensen. Toeristen moeten ook óf een booster, of een negatieve PCR-test kunnen laten zien bij inreizen. “Maar er staan zóveel verschillende soorten regels online. En ze lezen ook gewoon verwarrend,” zegt Anne van Kuijk, die met haar gezin die kant op trekt. Haar dochter Liv van 13 is gevaccineerd. Dat lijkt nu voldoende. “Omdat ze korter dan zes maanden geleden gevaccineerd is, geldt die extra inreisregel vanaf 1 februari niet meer, dacht ik.”

Zoon Parker van 11 hoeft binnen Italië geen coronapaspoort te laten zien. Voor het inreizen doet Van Kuijk met hem een PCR-test. Aan de grens doet Italië steekproeven. “Toch denk ik: zouden ze dan echt moeilijk doen?”

De extra voorbereidingen zorgen niet voor minder voorpret, zegt Van Kuijk. “Ik ga gewoon de benodigde gezondheidsverklaringen heel vaak printen en alle QR-codes die we hebben. Dat wordt mijn game plan. We zijn in de zomer ook naar Italië, Oostenrijk en Slovenië geweest en toen zijn we nergens om gevraagd. Dat stelt me gerust.”

Over de grens

De opgekomen zorgen van Nederlandse jongeren over het al dan niet nodig hebben van een booster blijven ook in België niet onopgemerkt. Vlaanderen biedt gevaccineerde jongeren van 12 tot 18 jaar sinds woensdag een extra prik aan. Maar het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren een boosterprik gaan halen in Vlaamse vaccinatiecentra, zei een woordvoerder van de Vlaamse overheid woensdag. Op ‘busladingen uit Nederland’ zijn ze niet berekend; ze zouden dan vaccins en mankracht tekort kunnen komen, aldus de woordvoerder.

Ondanks groen licht van het kabinet moeten Nederlandse jongeren dus nog wachten op het EMA-advies om een booster in eigen land te halen. ‘Als ze dat willen, kunnen ze een eigen afweging maken,’ schrijft zorgminister Ernst Kuipers erover in een brief aan de Tweede Kamer.