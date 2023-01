Op Schiphol in één ruk van stoep naar gate lopen, dankzij gezichtsherkenning en een paspoortapp

Lange wachtrijen op Schiphol, restaurants die avonden dicht zijn, winkels die vroeger sluiten. De recordhoge personeelstekorten in Nederland slaan overal diepe gaten. Meer mensen om al dat werk te doen, komen er niet bij, integendeel. Kan technologie ervoor zorgen dat we dit jaar ongestoord op vliegvakantie kunnen?

Thuis inchecken voor de vakantievlucht, maar ook even het paspoort scannen met de paspoortapp van de overheid en vervolgens een selfie maken, zodat kan worden gecontroleerd of de gebruiker is wie hij zegt dat hij is. Nog voordat de reiziger op de luchthaven arriveert, is de informatie in de app door opsporingsinstanties nagetrokken of de reiziger niet ergens geregistreerd staat waardoor die niet kan reizen.

Op de luchthavens kan dan in één moeite van stoep tot gate — bij aankomst andersom — worden doorgelopen. Telkens als de identiteit moet worden gecontroleerd, gebeurt dat via gezichtsherkenning. Paspoortcontroleurs en grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij krijgen zo de tijd om zich bezig te houden met lastige gevallen.

Dit voorjaar start een proef op Schiphol en op de luchthavens van Toronto en Montreal in Canada. Tot 5000 passagiers reizen in een periode van drie maanden vrijwillig ‘paspoortloos’, maar met de paspoortapp, van Canada naar Nederland. Naast de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken werken onder meer Schiphol, KLM en de marechaussee mee, in Canada hun tegenhangers.

Wie huivert bij alles wat met digitale identiteit te maken heeft: al die handelingen vinden nu ook plaats. Maar dan óp het vliegveld, door mensen. Dat kost tijd, waardoor wachtrijen ontstaan.

Het is ook geen toekomstmuziek meer. In koninkrijk Nederland is er al jaren een luchthaven waar passagiers via paspoortscans en gezichtsherkenning reizen. Op het vliegveld van Aruba, nota bene beheerd door Schiphol, staan al acht jaar ‘Happy Flow-’controlepoortjes, waarmee reguliere reizigers via gezichtsherkenning van straat tot platform kunnen doorlopen. Op Schiphol is met vergelijkbare poortjes geëxperimenteerd, onder meer op vluchten van KLM en Cathay Pacific.

Lol in het reizen

Alleen moesten reizigers daarbij op de luchthaven hun paspoort inscannen en een controleselfie maken bij speciale kiosks. “Dat is onhandig,” zegt Boet Kreiken, bij KLM verantwoordelijk is voor klantbeleving. “80 procent van de reizigers checkt thuis al in. Stel je voor dat iedereen op Schiphol nog eens zijn pas moet scannen – daar is niet genoeg ruimte voor.”

Zulke technologie kan veel van de huidige problemen op luchthavens oplossen, zegt hij. “De luchtvaart groeit wereldwijd nog altijd. Met technologische oplossingen wordt voorkomen dat luchthavens vastlopen of maar moeten blijven uitbreiden. Bovendien haalt dat voor de passagier de lol in het reizen terug.”

Maar daarvoor moeten wel eerst wat obstakels worden geruimd. “Technisch is veel mogelijk, maar goede juridische kaders ontbreken of zijn nog niet geborgd in wetgeving. Daarom is het zo belangrijk dat we dit soort proeven met overheden doen.”

Luchtvaartmaatschappijen worden immers door overheden verplicht allerlei controles uit te voeren, onder meer of er een visum is geregeld. “Wij bepalen niet of iemand over de juiste papieren beschikt om te reizen. Regels en voorschriften zijn een overheidstaak. En het overgaan van de grens wordt bepaald door de marechaussee. Ook voor hen is het belangrijk dat de techniek bijspringt, zodat paspoortcontroleurs meer tijd hebben om ook echt te controleren.”

Privacy

Dat zulke innovatie met vallen en opstaan gaat, blijkt uit de paspoortscanners die sinds 2010 bij de grenscontrole op Schiphol staan. In plaats van de paspoortbalie kunnen reizigers daar zelf hun pas scannen om de grens over te mogen. Maar die 78 ‘No-Q-poortjes’ zijn vaak buiten dienst. Ze zijn van hetzelfde Portugese bedrijf, Vision Box, dat ook de gezichtsscanners voor de nieuwe proef levert.

“We moeten ook nog goed kijken naar de privacy. Alles gaat al strikt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar er moet goed worden gekeken of we niet ongewild en onnodig gegevens krijgen die we niet nodig hebben. De eerste experimenten, zoals Happy Flow, waren nog niet op het niveau dat we daarover duidelijkheid hadden, maar we hebben er wel veel van geleerd.”

Bij de test dit voorjaar zal de informatie uit de paspoortapp uiterlijk twee dagen na de reis bij de Douane worden bewaard. Justitie en de NCTV bewaren de reisgegevens maximaal 5 jaar voor opsporingsdoeleinden. Dat is ook nu al het geval.

Geen dwang

Van dwang zal ook in de toekomst geen sprake zijn. “Het blijft altijd mogelijk op de oude manier op reis te gaan met een paspoort. De reiziger houdt de controle. Wij willen dat zulke toepassingen worden gebruikt door mensen die er klaar voor zijn. Wie het niet wil of kan, blijft op de oude manier reizen. Maar deze technologie helpt passagiers straks echt om sneller en zonder extra stress te reizen.”

Maar gezichtsherkenning en scanners zijn niet de oplossing voor de druktechaos die Schiphol en veel andere vliegvelden in de greep heeft, benadrukt Nick van Straten, als programmadirecteur Biometrie bij KLM verantwoordelijk voor de proef. “Het is fantastisch als je direct bij aankomst op de luchthaven vanzelf herkend wordt en zo kunt doorlopen,” zegt Nick van Straten, programmadirecteur Biometrie bij KLM. “Maar als het vervolgens bij security niet loopt, valt alle voordeel weer weg.”

En daar zit nu het probleem. Schiphol heeft de afgelopen juist bij de controles op handbagage en passagiers fors in technologische nieuwigheden geïnvesteerd. Overal is de oude röntgenapparatuur vervangen door CT-scanners die razendsnel, deels met kunstmatige intelligentie, beoordelen of er ongewenste zaken in de handbagage of in de broekzak zitten. Zo nauwkeurig zijn ze, dat reizigers hun vloeistoffen en elektronica niet eens meer uit de koffer hoeven halen.

Maar als de scanners alarm slaan, moet de finale controle wel gewoon door mensen worden gedaan. Daarom zoekt de luchthaven nog altijd 400 tot 600 extra beveiligers zodat vanaf dit voorjaar een nieuw drukte-infarct wordt voorkomen.

Kunstmatige intelligentie

In de strijd tegen de lange wachtrijen die de luchthaven vorig jaar teisterden, zal Schiphol onder meer nu extra scanmonitoren bij de veiligheidscontroles neerzetten, zegt luchthaventopman Ruud Sondag. “We zoeken naar technologie om de beoordeling van de bagagescans te versnellen. We hebben daarvoor veel data die met kunstmatige intelligentie wordt beoordeeld. We willen de zelflerende algoritmes verbeteren. Daardoor kunnen we sneller beelden beoordelen.”

Zo moet ook worden voorkomen dat het alarm afgaat als er niets mis is. “De scanners zijn zo gevoelig dat ze nu soms aanslaan als er een banaan in de bagage zit. Of de Linda, vanwege het gebruikte papier.”

Deeltjesversneller controleert de bagage Staan er net voor miljoenen euro’s nieuwe CT-bagagescanners op Schiphol, wordt in Eindhoven alweer gewerkt aan nog fijngevoeligere controleapparatuur. Die voert controles uit met deeltjesversnellers die verre familie zijn van de mega-apparatuur waarmee Cern in Zwitserland naar de oorsprong van het heelal zoekt. Het scansysteem van Dynaxion bestraalt bagage met neutronen. De gammadeeltjes die daarbij terugkomen, worden door kunstmatige intelligentie beoordeeld op hun samenstelling. Dat is veel accurater dan CT-scanners of verouderde röntgenscanners op luchthavens, voorspelt het bedrijf. Allerlei handwerk wordt bovendien overbodig, er wordt minder vaak vals alarmen geslagen en menselijke fouten bij het boordelen van scans worden voorkomen. De eerste testopstelling werkt sinds vorig jaar. Cocaïne wordt onderscheiden van melkpoeder, tandpasta van explosieven. Maar het zal nog jaren duren voordat er een handzame oplossing is. Het ministerie van Justitie, douane, Schiphol en de NCTV zijn op basis van een TNO-rapport al voorzichtig enthousiast.

In vier verhalen zoekt Het Parool naar technologische oplossingen voor de huidige personeelstekorten. In de zorg, op Schiphol, in de horeca en het vervoer, de horeca en op Schiphol. Dit is de tweede aflevering. De eerste verscheen 14 januari.