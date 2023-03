Op pad met BBB-fenomeen Caroline van der Plas: ‘Wij zijn écht geen Forum of LPF’

Zelfs de Amerikaanse pers komt op verkiezingsdag naar Caroline van der Plas om het BBB-fenomeen met eigen ogen te aanschouwen. De voorvrouw probeert zelf nuchter te blijven onder het succes. Voor wijze raad gaat ze op de koffie bij haar moeder.

Zoon Kayl (23) en Caroline van der Plas (55) zoeken koortsachtig naar het identiteitsbewijs van Kayl. Vanuit haar auto roept Caroline van der Plas: “Yes, hebbes!” Dan kan de gang naar de stembus in het Overijsselse plaatsje Okkenbroek worden gemaakt.

Op de radio in de auto gaat het over haar. “Dit blijft raar, dat je mensen over je hoort praten. Laatst hoorde ik een analist zeggen: ‘Die kloof tussen stad en platteland, dat pakt ze slim aan’. Dan denk ik: ja, dat is gewoon mijn verhaal! Wij benoemen de zaken die op het platteland leven: minder pinautomaten, minder scholen, minder winkels.”

‘Knappe campagne’

Van der Plas kreeg zelfs van D66-leider Sigrid Kaag complimenten voor haar ‘knappe campagne’. “Dat hoeft ze niet te zeggen, maar dat doet ze wel. Dankjewel Sigrid.” Op één avond zat Caroline van der Plas in drie talkshows. “Na de uitzending van VI hoorde ik van kiezers: ‘Ik heb een tijdje getwijfeld, maar nu ben ik om’.”

Of ze deze groei had voorzien? “Toen we twee jaar geleden op de trekker bij het Binnenhof aankwamen, hadden we wel een beetje verwacht dat we zouden groeien. Maar dat het zo’n vaart zou lopen...”

’s Ochtends thuis staat ze nog even stil bij de foto van haar in september 2019 overleden man Jan Gruben. “Twee jaar geleden was hij er ook al niet bij. Toen was het de vraag of we één zetel in de Tweede Kamer zouden halen. Maar nu is het nog groter. In de Provinciale Staten hadden we nog nul zetels. Dus alles is winst. Het is een historische dag.”

Op de verkiezingsdag zijn binnenlandse en buitenlandse media voor haar afgereisd naar het slechts enkele honderden inwoners tellende dorp Okkenbroek, in de buurt van Deventer. In het door vrijwilligers gerunde Dorpshuis Ons Centrum vragen die haar het hemd van het lijf. “Het kan wel eens een gamechanger worden, voor de hele regering,” zegt ze tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press.

In het stemhokje aangekomen schiet Van der Plas uit met haar rode stempotlood, waardoor ze buiten de lijntjes kleurt. “Ik was zo geconcentreerd bezig, zo van ik mag niets fout doen, toen ging het toch mis.” Voor de zekerheid vult ze een nieuw stemformulier in.

Na het vervullen van haar democratische plicht, gaat ze op de koffie bij haar Ierse moeder, Nuala van der Plas-Fitzpatrick, oud-raadslid en wethouder voor het CDA. “Je moet natuurlijk wel mijn Uil van Minerva-speech zien,” grapt ze lachend, verwijzend naar de overwinningsspeech van Forum voor Democratieleider Thierry Baudet na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. “De koe van Salland spreidt zijn poten in het weiland.”

Met haar moeder spreekt ze over haar plek naast premier Mark Rutte bij het NOS-verkiezingsdebat. Haar moeder zegt dat ze ‘ergens wel bewondering’ voor de VVD-leider heeft. Daar wil dochterlief niets van weten. “Dat is juist het hele probleem, dat hij het volhoudt.”

Haar moeder raadt haar aan dat ze ‘heel alert moet zijn in de onderhandelingen’. “Ik denk dat het moeilijkste nog komt. Je kunt je kiezers nu niet teleurstellen,” waarschuwt ze. Dochter Van der Plas weet het: “Desnoods gaan we in de oppositie.”

Of ze druk voelt? “Het is spannend, de druk is groot, maar we gaan er wel voor. Nu moeten we ook gaan leveren. Ik hoop dat mensen aangehaakt blijven.”

Nagelstudio Vietnam Nails

Het is tijd voor de volgende halte van de dag: nagelstudio Vietnam Nails. “Doe ze maar wat korter, ik moet nog wel kunnen typen,” instrueert ze. Fluorescerend lichtgroen wordt op het laatst verruild voor een donkerder variant. “Iets groener past beter bij BBB.”

Kan de BoerBurgerBeweging het aan om ineens groot te worden? “Als je doelt op LPF- en Forumachtige toestanden, wij zijn op de achtergrond al heel lang bezig,” verweert Van der Plas zich. “We houden onze kop erbij. Poten op de grond. Onze kandidaten voor de Provinciale Staten werken al ruim anderhalf jaar voor ons.”

Critici zeggen dat dat te kort is voor het opbouwen van een partij. “Maar andere partijen zijn ook ergens begonnen,” pareert Van der Plas. “Bovendien moest Pim Fortuyn in no-time een partij opzetten toen hij uit Leefbaar Nederland was gezet en had hij daar geen verstand van,” voegt ze toe. “Onze campagne lag onder een vergrootglas, maar wij hebben het gewoon goed voor elkaar. Iedereen zit daar een beetje op te azen, maar wij zijn écht geen Forum of LPF.”

