Op korte termijn dalen de prijzen, maar energiemarkt ‘blijft een beetje een casino’

Hidde Kuik van Vattenfall verwacht dat ook daar de prijzen vanaf april flink omlaag getrokken kunnen worden, mits de prijzen op de inkoopmarkt blijven dalen. Ook bij Eneco is de verwachting dat de prijzen blijven dalen. Woordvoerder Niels Stet: “Wij kopen telkens voor drie maanden in. Daardoor zit er meer vertraging op de tarieven, maar kunnen we wel meer stabiliteit bieden. Onze tarieven zijn al enkele keren gedaald en zullen de komende maanden weer dalen.”

Maureen Veerman van Essent wil niet vooruitlopen op een eventuele verlaging van de prijzen: “Voor eind februari komen wij weer met nieuwe prijzen. Nu kan ik daar nog niets over zeggen.”

Dankzij de milde winter, goede opbrengst van de windturbines en de goed gevulde gasvoorraden in Europa dalen de prijzen sterk. Bovendien is er flink bezuinigd in Nederland en zijn er lng-terminals gebouwd om vloeibaar gas per schip te importeren. Kortom, de afhankelijkheid van het Russische gas neemt steeds verder af. Experts zijn ervan overtuigd: daarmee gaat ook de prijs voor consumenten omlaag. “Ze zullen wel moeten. Het is een concurrerende markt dus anders lopen alle klanten weg,” aldus lector energietransitie Martien Visser. “Maar het is wel lastig, want veel leveranciers hebben al duur gas ingekocht voor hun bestaande klanten, dus kunnen nu niet direct de prijs verlagen.”

Dat geldt overigens ook voor de huidige klanten van Budget Energie. Die moeten nog even geduld hebben. Zij betalen nu nog 2,14 euro en zullen vanaf maart het gunstigere tarief van 1,39 euro gaan betalen. Daarbij speelt mee dat energiebedrijven van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tariefwijzigingen minstens dertig dagen van tevoren moeten aankondigen. “Dat voelt gek en roept natuurlijk vragen op,” ziet energie-expert Joris Kerkhof, verbonden aan vergelijkingssite Independer. “Maar het argument dat energie voor de huidige klanten al is ingekocht, snijdt wel hout.”

Is het verstandig om naar Budget Energie over te stappen?

Volgens Kerkhof hangt het erg af van je huidige contract en je eigen voorkeuren. “Als je nog een vast contract hebt, kan je waarschijnlijk beter blijven zitten. Heb je een variabel contract, dan loont het wel als je deze maand al kan profiteren van betere tarieven bij een andere leverancier. Zo’n 40 procent van de Nederlandse huishoudens zit boven het prijsplafond, dus dan scheelt het zeker.”

“Er zijn twee zaken waar je op moet letten bij een variabel contract: wat is de prijs per kuub gas en hoe vaak wordt dat aangepast? De verschillen zijn best groot. Zo betaal je bij Budget Energie straks 1,39 euro; bij Essent betaal je als nieuwe klant 2,927 euro per kuub gas.”

Omdat Budget Energie de tarieven eens per maand aanpast, is dat voor de klanten nu voordelig. Deze werkwijze heeft als nadeel dat klanten ook sneller met pieken te maken kunnen krijgen als de prijzen stijgen.

Hoe komen die prijsverschillen tussen de energieleveranciers zo groot?

Dat heeft te maken met de inkoopstrategie en hoe ver van tevoren de energie wordt ingekocht. Het tarief dat je betaalt is bovendien afhankelijk van wanneer je klant bent geworden. Essent en Vattenfall kopen hun energie maanden voordat ze leveren in. Zij passen hun variabele tarieven respectievelijk eind februari en in april aan. Bij hen duurt het daardoor langer voordat prijsveranderingen in de gasprijs terug te zien zijn in de contracten. Deze twee leveranciers hebben hun tarieven per 1 januari nog verhoogd, omdat ze relatief duur gas doorverkopen dat ze in de nazomer hebben ingekocht.

Is dit dé kentering op de energiemarkt?

Kerkhof, van Independer: “Of het echt de omslag is, durf ik nog niet te zeggen, maar de hoge pieken zijn er zeker af. De temperaturen zijn mild en het aanbod is fors. Zo lang dat zo is, blijft de prijs dalen of in ieder geval stabiel.” Ook Visser verwacht dat de prijzen voor de consument op korte termijn zullen dalen. “Maar de energiemarkt is een beetje een casino geworden. Er is geen peil op te trekken, dus op de middellange termijn weten we het gewoon niet.”

De sterk gedaalde gasprijzen doken deze week onder de 60 euro per megawattuur, het laagste niveau sinds september 2021 en ruim vijf keer lager dan op het hoogtepunt, afgelopen zomer. Maar de experts plaatsen daar wel een kanttekening bij. Kerkhof: “De daling voelt fijn, maar het is nog steeds een verdubbeling van de prijs van vóór de energiecrisis.”

Nieuwe regels: overstappen wordt duurder.

Overstappen van energieleverancier wordt door nieuwe regels van de ACM duurder voor mensen met een vast energiecontract. Volgens de toezichthouder moeten klanten het verlies vergoeden dat hun energiebedrijf lijdt door hun tussentijdse overstap. Goed nieuws, volgens zowel Visser als Kerkhof. “Doordat overstappen zo makkelijk was, liepen de leveranciers het risico. Daarom werden er geen vaste contracten meer aangeboden.” Vanaf april wordt de boete voor tussentijds weggaan zo hoog, dat het niet meer loont. “De consument is minder vrij, maar het grotere voordeel is dat leveranciers hen weer zekerheid kunnen bieden dankzij vaste contracten.”

Daarmee zijn er weer drie opties voor de consument: een vast contract, een variabel contract of een dynamische variant, waarbij de klant direct profiteert van de prijsdalingen. In dat laatste geval is het wijs om goed op te letten wanneer je energie verbruikt. Visser: “De keus is aan de consument: kies je voor zekerheid of ga je voor variabel in de hoop dat de prijzen verder dalen? Ik verwacht dat de meeste Nederlanders zekerheid willen, maar door de hoge prijzen blijven er meer gokkers over. Want nogmaals, het blijft een casino.”