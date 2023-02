Op Instagram en Facebook ‘koop’ je straks met betaald abonnement een blauw vinkje

Het blauwe vinkje, dat straks op Instagram en Facebook gekocht kan worden via een abonnement. Beeld REUTERS

Meta-topman Mark Zuckerberg kondigde de nieuwe dienst, die ‘Meta Verified’ gaat heten, zondag aan. De abonnementen moeten vanaf 11,99 dollar per maand gaan kosten. Voor Iphonegebruikers is de dienst zelfs nog duurder – 14,99 dollar – door de commissie die Apple in rekening brengt op de appomzet.

Gebruikers kunnen zich op de apps verifiëren met hun identiteitsbewijs, waarna ze een blauw vinkje achter hun accountnaam krijgen. Hiermee zouden accounts extra beschermd zijn tegen identiteitsdiefstal, een groter aantal volgers bereiken en directe toegang krijgen tot klantenondersteuning, meldde Zuckerberg op Facebook.

Twitter Blue

Twitter introduceerde in november vorig jaar al een dergelijk abonnement. Dat besluit was toen zeer omstreden. Twitterbaas Elon Musk liet gebruikers 8 dollar per maand betalen voor het verificatievinkje, waarmee ze konden bewijzen te zijn wie ze zeggen te zijn. Bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en een aantal journalisten hadden voor die tijd nog gratis gebruik van dit tekentje om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Het Twitterabonnement is in vijftien landen beschikbaar, maar nog niet in Nederland.

Volgens Musk werd het betaalde ‘Blue Twitter’ ingevoerd om de opbrengsten van het bedrijf te verhogen, om zo minder afhankelijk te worden van adverteerders. Op dit moment vormen advertenties nog veruit de grootste inkomstenbron voor het platform. Er bestonden echter bij invoering van de dienst al ethische en privacy-bezwaren.

Kritiek

Diezelfde kritiek klinkt nu over de betaalde abonnementen voor Facebook en Instagram. In ruil voor verificatie en ‘een vergroting van het bereik’ moeten gebruikers meer persoonlijke informatie opgeven. Om deze reden is Meta Verified vooral gericht op influencers en andere contentmakers die de platforms gebruiken als verdienmodel. Ook hebben gebruikers kritiek op de hoogte van de prijs. Zij vinden de abonnementen te duur.

Het nieuwe Meta-abonnement wordt vanaf deze week getest in Australië en Nieuw-Zeeland, waarna ‘binnenkort’ meer landen volgen. Wanneer de dienst in Nederland moet worden ingevoerd, is niet bekend.

