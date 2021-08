Op grote schaal gesjoemeld en geld witgewassen in paardenhandel

Beeld ANP

De handel in ‘elitepaarden’, sportpaarden die op internationaal niveau acteren en soms een vermogen waard zijn, ligt al jaren onder een vergrootglas. Er gaan miljarden om in de branche, de geldstromen zijn schimmig en er wordt nauwelijks gecontroleerd.

Het leidde na een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst tot liefst 100 miljoen aan naheffingen en boetes. In totaal werden er grofweg tweehonderd dossiers bekeken. Het gaat om handelaren, maar ook fokkers, ruiters, makelaars en andere hippische ondernemers. Zij maken soms gebruik van buitenlandse bankrekeningen en bedrijven in belastingparadijzen. In het onderzoek wordt samengewerkt met de omliggende landen, in België moeten handelaren 26,5 miljoen aan de belasting betalen.

Epicentrum van de handel

De driehoek Eindhoven, Brussel en Aken wordt wereldwijd gezien als het epicentrum van de internationale paardenhandel. Er zitten veel goede fokkers, trainers en er zijn concoursen op allerlei niveaus. Nederlandse handelaren hebben daardoor in hun klantenkring welgestelde Amerikanen en koningshuizen in het Midden-Oosten.

Tegelijkertijd is de paardenbranche een wereld met eigen wetten en regels. Zelfs miljoenendeals worden afgesloten op basis van handjeklap en vertrouwen. Met contracten wordt nauwelijks gewerkt en nergens staat officieel geregistreerd wie de eigenaar van een paard is. Het bepalen van de waarde van een toppaard is, net als bij kunst, bovendien nattevingerwerk.

Celstraf

Het maakt de branche gevoelig voor witwassen. De Financial Intelligence Unit, de instelling die onderzoek doet naar ongebruikelijke transacties, constateert dat er veel verdachte transacties verband houden met de paardenbranche. Vorige maand werd de Spaanse paardenhandelaar Javier S. uit Valkenswaard veroordeeld tot driekwart jaar cel vanwege witwassen.