Op één na alle aangehouden demonstranten XR weer vrij

Betogers en de marechaussee raakten slaags tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion. Beeld Bert Jansen

Van de enige die nog vastzit moet de identiteit nog worden vastgesteld. Het Openbaar Ministerie gaat over een eventuele vervolging van de activisten, aldus de woordvoerder.

Enkele honderden activisten slaagden er rond het middaguur in om een gat in het hek te knippen en het terrein te betreden waar privéjets geparkeerd staan. Ze deden dat omdat de actiegroep vindt dat Eindhoven Airport luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade veroorzaakt. De klimaatactivisten willen dat het vliegveld onder meer stopt met vervuilen, zich houdt aan de klimaatregels en dat er minder vanaf het vliegveld wordt gevlogen.

De marechaussee had de groep verschillende malen gesommeerd het terrein te verlaten. Een deel van de groep verliet het terrein na een oproep van de marechaussee. Degenen die bleven zitten, werden aangehouden.

Luchthaven operationeel

“Ze zijn zonder autorisatie het terrein van Eindhoven Airport opgegaan en dat is een strafbaar feit. Nu wordt uitgezocht wie wat heeft gepleegd en wie die mensen zijn. Tot dan blijven ze hier,” reageerde een politiewoordvoerder eerder.

De klimaatdemonstratie had geen verdere gevolgen voor het vliegverkeer. Volgens de woordvoerder bleef de luchthaven ‘gewoon operationeel’. Ook voor privévluchten had de actie geen gevolgen. Eindhoven Airport had gewaarschuwd dat het protest gevolgen kon hebben voor de reis van, naar of via de luchthaven. Met het oog hierop werden vrijdagavond de vluchten naar onder andere Salzburg, Gran Canaria, Faro, Alicante en Mallorca geschrapt. De vluchten uit Alicante en Sevilla, landden zaterdag niet in Eindhoven maar in Rotterdam.

Eisen

Eerder deze maand hield de klimaatgroep nog een demonstratie op de A12 in Den Haag en in november op Schiphol. Op de luchthaven in Amsterdam klommen demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace over het hek naar het gedeelte waar privévliegtuigen stonden. De groep ketende zich vast aan meerdere jets om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. De politie hield honderden activisten aan.

Eindhoven Airport liet in een statement op zijn website weten dat het de opvatting van Extinction Rebellion deelt dat de luchtvaart - net als andere sectoren - (snel) moet verduurzamen. ‘Ook wij voelen de urgentie. Mede daarom streven wij geen groei van ons vliegverkeer na maar is verduurzaming van het bestaande vliegverkeer onze prioriteit,’ aldus de luchthaven.