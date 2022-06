Op de fiets naar Parijs met daklozen, Douwe Bob haakt af: ‘Beter trainen’

Op een stalen ros naar Parijs: dat is wat de fietsers van Bike for Homies, een sponsortocht voor daklozen deden. De deelnemers arriveren vrijdag na een tocht van ruim 600 kilometer in Parijs – zonder zanger Douwe Bob, die afhaakte met knieproblemen. ‘Volgend jaar ga ik beter trainen.’

“In een individualistische maatschappij vormen we een mooi tegenwicht,” zegt Steven Borghouts, oprichter van de Homies Foundation. De stichting koppelt een dakloze aan een vriendengroep. Vervolgens regelt de vriendengroep onderdak, werk en geld voor de dakloze, deels met de donaties van Homies. Een van de manieren om donaties binnen te halen is een jaarlijkse fietstocht, dit jaar naar Parijs.

De 34-jarige Alidjan uit Afghanistan vindt de fietstocht ‘super amazing’. Door zijn hernia had hij niet verwacht dat hij op een fiets zou zitten. In 2011 vluchtte hij voor de Taliban naar Nederland. “Ze hebben mijn vader en vriendin vermoord. Ik had een fantastisch leven, maar moest alles achter me laten en vluchten.”

In Nederland trouwde hij, maar kwam na een scheiding op straat te staan. “Ik sliep in stations en andere openbare ruimtes, met mooi weer bracht ik de nacht door in het park,” vertelt hij. Zijn leven was uitzichtloos en hij werd suïcidaal. Op den duur kwam hij in aanraking met Homies Foundation. Zijn leven is compleet veranderd door de vriendengroep die hem omarmde. “Ze gaan met me mee naar doktersafspraken en helpen met taallessen. Door hen ben ik blij dat ik nog leef.”

Beter voorbereiden

Alidjan is niet de enige die met behulp van Homies zijn leven weer op de rit kreeg. Steven Borghouts vertelt over het ontstaan van Homies, mede door zijn ontmoeting met de Servische Daniel Ivancevic in oktober 2020. “Het was een kaarsje dat uitging,” vertelt hij over de Serviër die hij tegenkwam op een bankje. Borghouts maakte destijds een fotoserie over daklozen en raakte onder de indruk van Ivancevic’ verhaal. Hij trommelde zijn vriendengroep op om de Serviër op de been te houden. “Binnen elf dagen hadden we onderdak voor hem geregeld.”

Dat onderdak was de woonboot van Douwe Bob. “Daniel was vel over been. We hebben flink de kachel opgestookt en hem een half jaar kippensoep gegeven,” vertelt de zanger. “De kilo’s vlogen eraan.” Douwe is als ambassadeur betrokken bij Homies en sprong ook zondag op zijn fiets voor de tocht naar Parijs. “De sfeer was super, het is totaal niet competitief.”

Bob heeft woensdag helaas de fietstocht moeten verlaten vanwege een opspelende knieblessure. “Ik had me beter moeten voorbereiden. Eigenlijk ben ik geen fietser, want ik ben gewend aan afstanden van 50 kilometer,” zegt hij. “Dan is 130 kilometer per dag erg ambitieus.” Hij baalt enorm dat hij de tocht halverwege moest afbreken. “Toen ik de berg afreed was het eerst even vloeken en tieren, maar ik ben nu ook blij om weer bij m’n zoontje te zijn.” Volgend jaar doet hij zeker weer mee met de fietstocht. “Maar dan ga ik beter trainen.”

Potentiële oplossing daklozenprobleem

Volgens Steven Borghouts kan zijn stichting weleens een potentiële oplossing zijn voor het groeiend aantal daklozen. Door de koppeling met vriendengroepen, klimt een dakloze sneller uit een dal. Bike for Homies is ontstaan vanuit de fietstocht van Sander Schimmelpenninck en Steven Borghouts. Toen deze mannen voor Homies naar Lapland fietsten in september 2021, kregen ze veel aanvragen van mensen die dit ook een keer wilden. Hoewel de fietsers van de tweede editie nog moeten arriveren in Parijs, staat de fietstocht voor volgend jaar al gepland; van 18 tot 23 juni, weer naar Parijs. Borghouts: “Mensen kunnen zich hier nu al voor opgeven.”