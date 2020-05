Op bijna zestig procent van de basisscholen blijven maandag leraren thuis

Beeld ANP

Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en Het Parool onder 1250 leerkrachten. Vier procent van de leraren gaat niet terug naar school. Nog eens drie procent twijfelt nog over de terugkeer. Omgerekend starten tussen de 5300 en 9400 leraren maandag niet.

Toch verwacht slechts acht procent van de leraren grote problemen door de afwezigheid van collega’s. Zij stellen dat het door het lerarentekort moeilijk is om voldoende vervangers te vinden. Meer dan de helft van de leerkrachten denkt echter dat de gaten wél zijn dicht te lopen. Ook zijn er op sommige plekken toch invallers gevonden.

Ondanks hun bedenkingen – ruim eenderde vindt het onverantwoord om de scholen weer te openen en 65 procent vreest voor besmetting – heeft tachtig procent van de leerkrachten wél weer veel zin om aan de slag te gaan met de kinderen. Een meerderheid verwacht geen grote leerachterstanden. Bovendien denkt tweederde dat eventuele achterstanden in het nieuwe schooljaar vrij makkelijk zijn in te lopen.

Vertrouwen

Ruim zeventig procent van de leraren heeft er vertrouwen in dat de scholen goed zijn voorbereid op heropening. Op de basisscholen zijn tal van maatregelen genomen om maandag weer kinderen te kunnen ontvangen. Bijna overal hebben ouders instructies gekregen over het wegbrengen, pauzes worden gespreid en de klaslokalen krijgen vaker een poetsbeurt.

Op de meeste scholen zijn ook al afspraken over hoe om te gaan met het thuiswerken. De leerlingen kunnen soms de lessen via de webcam volgen, krijgen een weektaak, gaan thuis aan de slag met de instructies die ze op school hebben gekregen of krijgen alsnog les op afstand van de leraren die niet voor de klas gaan.



Overigens verwachten de meesters en juffen het gros van de leerlingen weer in de schoolbankjes. De meeste leraren gaan er vanuit dat slechts enkele ouders hun kinderen nog thuishouden. De helft verwacht dat de basisscholen vanaf 2 juni weer volledig gaan draaien, 1 op de 5 leraren gaat daar juist niet vanuit.