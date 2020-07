Op 38 vluchten naar Schiphol zat een passagier die corona bleek te hebben

Beeld ANP

Dat bevestigt de Veiligheidsregio Kennemerland na berichtgeving in het Haarlems Dagblad. Het gaat het om vluchten in de periode van begin juni tot half juli.

De mensen op deze 38 vluchten zijn door de GGD op een later moment positief getest op het coronavirus. Het is niet zeker of zij het virus al bij zich droegen toen zij vlogen, maar uit bron- en contactonderzoek bleek dat zij ‘een vlieghistorie’ hadden. Afhankelijk van de plek aan boord en hoe vol het toestel was, werden de andere passagiers aan boord van deze vluchten gewaarschuwd.

Een besmet persoon kan in een vliegtuig maximaal 24 andere mensen om zich heen besmetten volgens de GGD. Aan de hand van passagierslijsten en stoelnummers zijn de passagiers die om de mensen die positief getest zijn heen zaten benaderd.

Het is niet duidelijk uit welke landen of gebieden de vluchten kwamen of hoeveel personen er in totaal besmet zijn. “Er waren vluchten waarop we één persoon hebben benaderd voor een contactonderzoek, en in het uiterste geval zijn er 17 medepassagiers van een vlucht benaderd.” In totaal zijn er enkele tientallen mensen benaderd, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hen is geadviseerd in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij klachten.

Mensen uit door de overheid aangewezen risicogebieden als de Verenigde Staten en Zuid-Amerika worden gescreend bij aankomst op Schiphol. Zij moeten een formulier invullen met een gezondheidsverklaring. Op basis daarvan wordt een risico-inschatting gemaakt en wordt hen geadviseerd zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Door deze intensieve controle, die sinds begin juni op Schiphol is ingevoerd, komen er meer gevallen naar boven, aldus de GGD Kennemerland. “We monitoren meer, en zitten er juist daardoor bovenop,” aldus een woordvoerder.

Stabiele cijfers

Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland is er geen reden tot zorg: “We zijn de pandemie aardig voor. We hebben redelijk stabiele cijfers en geen grote uitbraken, dus wij zijn positief gestemd. De cijfers die we zien passen bij het patroon van de pandemie.”

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat het goed is dat onderzoek wordt gedaan naar passagiers uit risicogebieden: “Liever heb je natuurlijk nul besmettingen, maar het is goed dat de GGD en de Veiligheidsregio erbovenop zitten met de screening en de risico-inschatting. Er wordt gevlogen van en naar landen waar het mag en wij doen alles om de richtlijnen van de overheid te handhaven.”