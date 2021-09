Ook wooncrisis in de polder: Almere gaat de hoogte in

Almere. Beeld Getty Images

Met meer oppervlakte en veel minder inwoners was Almere lang dé go-to voor Amsterdammers om een betaalbaar huis met tuin te kunnen kopen. Wás, want de woningcrisis slaat ook toe in de polder. “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden,” zegt de Almeerse woonwethouder Julius Lindenbergh in Nul20, de site voor wonen en bouwen in de metropoolregio Amsterdam. “Door het woningtekort stijgen prijzen steeds verder. Wachttijden voor sociale huurwoningen liggen boven de acht jaar, tenzij je geluk hebt met loten. Aan dat probleem willen we wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”

Almere wil het heft meer in eigen hand nemen en intensiever gaan samenwerken met marktpartijen. “Ons bouwtempo is te laag geweest, er is niet genoeg gestuurd.” Dit decennium moet de productie er verdubbelen en moeten er 10 duizend woningen voor middeninkomens worden bijgebouwd, waarvan 70 procent in de koopsector.

Trendbreuk

Om dat te bereiken gaat Almere de hoogte in, met betaalbare flats. “Daar zullen zeker de eerste jaren veel appartementen bij zitten,” vertelt Lindenbergh. “Gedeeltelijk komt dat door wat ontwikkelaars aanbieden, maar het wordt ook bepaald door waar we gaan bouwen.”

Een trendbreuk met het verleden, al wil Lindenbergh daar niet van spreken. “Het is meer een anomalie in de geschiedenis van Almere. We blijven een laagbouwstad, maar op een paar specifieke plekken gaan we het komende decennium echt de lucht in. Daar voegen we een hoogstedelijk woonmilieu toe dat we nu nog niet hebben.”

Vooral in het centrum en rond stations wil Almere ‘verdichten’, zodat ‘we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met tuin blijven realiseren’.