Ook voor dat patatje moet vanaf 1 juni gereserveerd worden

In het eerste uur na de persconferentie van premier Mark Rutte op 6 mei, precies tussen 19.18 uur en 20.18 uur, werden er bij het Amsterdamse reserveringsbedrijf Formitable 10.000 plekken gereserveerd. Normaliter worden er zo’n 40.000 plekken per dag gereserveerd. “Mensen zijn zich bewust van de schaarste,” zegt Raymond Wilders van Formitable.

Vanaf 1 juni mogen restaurants weer open, maar niet als vanouds. Er mogen slechts dertig personen per eetgelegenheid aanwezig zijn, inclusief personeel.

Er kwam een run op de populaire avonden, merkte het reserveringsbedrijf waarbij 1100 zaken zijn aangesloten, waarvan 500 in Amsterdam. Sommige restaurants, zoals Kaagman & Kortekaas, zitten al tot de eerste week van juli vol­geboekt op de ­vrijdag- en zaterdagavond.

Nu de overheid heeft beslist dat reserveren voortaan verplicht is, moeten ook restaurants die dat in de pre-coronatijd niet deden, bijvoorbeeld als onderdeel van hun concept, eraan geloven. Spaghetteria is daar een van. Wie zin had in pasta, kon voorheen zo een van de zes filialen binnenlopen en met een glas in de hand wachten op een plek aan de gedeelde tafels. Dat is verleden tijd. Zelfs wie even wil ­zitten voor een snelle hap bij de snackbar moet vooraf reserveren.

Wilders: “Gisteren lachten we er nog om, vandaag is het de realiteit: even een patatje in de Febo eten moet je voortaan plannen.”

Shifts

Voor restaurants die al gewend waren met reserveringen te werken, brengen de nieuwe regels ­eveneens moeilijkheden mee. ­Gasten urenlang laten tafelen of borrelen is voor sommige etablissementen niet meer haalbaar. Nu er maar dertig man in de zaak aanwezig mogen zijn, betekent dat minder omzet, dus wordt er gewerkt met shifts. Hoe gastvrij horecaondernemers ook willen zijn, bij sommigen heeft een diner of borrel voortaan een begin- én een eindtijd.

Bij Bar Baut worden klanten on­line gewezen op de eindigheid van hun reservering: ‘Let op, in verband met corona werken wij in shifts. Houd dus goed de begin- en eindtijd in de gaten!’ En wie bij ­restaurant Domenica een tafel op het terras reserveert, mag er maximaal twee uur vertoeven.

Om er zeker van te zijn dat de weinige plekken daadwerkelijk gevuld zijn, zijn nog meer restaurants gaan werken met betaling vooraf. Pre-corona werd 3,5 procent van alle reserveringen aan­betaald bij Formitable. Nu de ­nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, moet bij 8,5 procent van de reserveringen een aanbetaling worden gedaan. Daarmee hopen restaurants lege tafels te voor­komen.