Ook Vermeer-tentoonstelling Delft werkt met tijdslots vanwege grote belangstelling

Gezicht op Delft, een van de bekendste werken van Johannes Vermeer. Beeld Rijksmuseum/Margareta Svensson

Zo kunnen zoveel mogelijk bezoekers de drukbezochte tentoonstelling op een prettige manier ervaren, meldt het museum.

De expositie over het leven van de 17e-eeuwse meester Johannes Vermeer (1632-1675) in de stad Delft is sinds februari dit jaar te zien en loopt parallel aan de eveneens succesvolle Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar werden al snel extra tickets beschikbaar gesteld, nadat de tentoonstelling vlak na de opening volledig was uitverkocht.

Jaar van Vermeer

In Delft moeten bezoekers nu vooraf online een ticket boeken, waarbij ze kiezen voor een dag en een tijdstip. Eenmaal in het museum kan de bezoeker zolang blijven als gewenst. De tentoonstelling is nog te zien tot 4 juni.

Je verdiepen in het werk en leven van Johannes Vermeer kan niet alleen in het Rijksmuseum. Voor wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen: tal van andere musea, schrijvers en kunstenaars zetten Vermeer dit jaar in de schijnwerpers. Het Parool maakte een overzicht.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: