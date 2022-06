Ook twee gemeenten in Overijssel vangen tijdelijk asielzoekers uit overvol Ter Apel op

Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. Beeld ANP

Ommen stelt vanaf dinsdag een sporthal beschikbaar waar 75 asielzoekers twee weken kunnen verblijven. “De veiligheidsregio IJsselland heeft gevraagd aan de gemeente Ommen om met de grootste spoed een opvanglocatie gereed te maken. We vinden dat we als gemeente de verantwoordelijk hebben om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen en asielzoekers”, zegt burgemeester Hans Vroomen.

De gemeente Twenterand gaat vanaf 27 juli twee weken asielzoekers onderbrengen in een crisisnoodopvang in het dorp Vroomshoop. Daar kunnen 225 mensen terecht. “Het gaat om vluchtelingen die in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel niet direct geholpen kunnen worden”, aldus de gemeente.

Eerder op de dag maakte het COA al bekend dat Geleen (Limburg) tot 21 juli asielzoekers overneemt van Ter Apel. En vanuit de reguliere opvang van het COA zijn ook tachtig plaatsen gevonden in een hotel in de gemeente Haarlemmermeer.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol. Asielzoekers moeten daardoor noodgedwongen slapen in tenten van het Rode Kruis of op stoelen in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vrijdag kondigde het kabinet aan dat er een crisisaanpak komt voor de vastgelopen asielopvang. Ook zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat de veiligheidsregio’s voor de komende dagen zo’n driehonderd extra opvangplekken hebben toegezegd. Daardoor was volgens hem voorlopig een oplossing gevonden voor de meest acute nood in Ter Apel.