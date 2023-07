Ook Ruttes eigen toekomst staat op het spel nu het kabinet op omvallen staat

Premier Mark Rutte vertrekt woensdagavond laat bij Algemene Zaken na een overleg over de asielaanpak. Het kabinet staat onder grote druk door moeizame onderhandelingen over een migratiepakket, waarbij vooral de inperking van de asielinstroom tot grote spanningen leidt tussen de vier coalitiepartijen. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

De ruzie in het kabinet over strengere asielregels loopt zó hoog op, dat verkiezingen dreigen. Een oude Haagse wet zegt dat een kabinet pas valt als een van de regeringspartijen daar iets bij te winnen heeft. Maar een blik op de peilingen leert dat geen van de vier coalitiepartners nu reikhalzend uitkijkt naar nieuwe verkiezingen.

De laatste maanden gaat veel aandacht uit naar de staat van het CDA. De partij zou volgens de Peilingwijzer (een gemiddelde van diverse polls) nog maar vijf tot negen zetels overhouden in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen werden gehouden. Bij de Statenverkiezingen verloor de partij een groot deel van haar traditionele achterban aan BBB en intern is de discussie losgebarsten over de positie van partijleider Wopke Hoekstra.

Het CDA wil vooral laten zien dat het niet voor spek en bonen in het kabinet zit en iets laten zien aan de achterban. Bijvoorbeeld door komende zomer de afspraak uit het regeerakkoord over het stikstofbeleid aan te passen. Snelle verkiezingen gooien die strategie in de war.

Sigrid Kaag

Maar de christendemocraten zijn zeker niet de enigen die niets te winnen hebben bij een val van het kabinet. D66 staat er eveneens beroerd voor in de peilingen: van de huidige 24 Kamerzetels zouden er negen tot dertien overblijven. De Statenverkiezingen verliepen dramatisch voor de partij die – zoals het er nu naar uitziet – maar in één van de twaalf provinciebesturen terugkeert.

Daarnaast is het de vraag of lijsttrekker Sigrid Kaag opgaat voor een volgende ronde. Ze heeft meermaals aangegeven dat de politiek zwaar drukt op het leven van haar gezinsleden. Tegelijkertijd heeft de partij tijdens de formatie een fors aantal voor haar belangrijke punten binnengesleept, waaronder het klimaatbeleid. Nu verkiezingen houden legt dat allemaal in de waagschaal.

Sigrid Kaag na het asieldebat woensdagavond. Beeld ANP

Asielregels

De ChristenUnie dan: op het oog redelijk stabiel in de peilingen. De partij schommelt tussen de vier en zes zetels, nu heeft de partij er vijf. Maar ook de ChristenUnie heeft in maart bij de Statenverkiezingen ondervonden dat een deel van haar trouwe achterban toch niet zo loyaal was als werd gedacht en voor BBB ging. Wel wil de partij haar achterban laten zien dat deelname aan het kabinet het verschil maakt. Instemmen met strengere asielregels ligt uitermate gevoelig onder de CU-stemmers.

Alleen de VVD lijkt bij verkiezingen iets te winnen te hebben. De partij zou dan volgens de Peilingwijzer met BBB een nek-aan-nekrace uitvechten over wie de grootste gaat worden. En asiel is een thema waarmee de liberalen de verkiezingen aandurven. De partij kreeg de afgelopen jaren veel kritiek van haar rechtse achterban dat de VVD geen duidelijk smoel meer had. Dat zou verklaren waarom de VVD-leider het plotseling zo hoog opspeelt, grommen bronnen bij andere partijen.

Maar al zou de VVD de grootste worden bij verkiezingen, wat dan? Met het huidige versplinterde landschap is de kans groot dat het voor meerderheden wederom moet onderhandelen met bijvoorbeeld D66 over precies hetzelfde probleem als nu. En die onderhandelingen zullen dan niet ineens makkelijker worden.

Geïsoleerd

Daarnaast is de positie van Mark Rutte in het geding. Hij is de man die een paar weken geleden nog op zijn eigen partijcongres zei dat het onverantwoord was om een kabinet te laten vallen nu er oorlog is in Europa. En zijn krediet mag dan bij een deel van de kiezers nog niet op zijn, dat is het bij andere partijen wel. Een nieuw kabinet vormen met BBB is bijvoorbeeld uitgesloten zolang hij er nog zit als partijleider, zei BBB-leider Caroline van der Plas in een interview met De Telegraaf in de campagne voor de Statenverkiezingen.

Rutte is ervaren genoeg om te weten dat hij en zijn partij geïsoleerd dreigen te raken na nieuwe verkiezingen. Na zo lang regeren volgt bij partijen meestal een lange weg door de woestijn met zoektochten naar nieuwe partijleiders en een rol in de oppositie, zie wat PvdA en CDA eerder meemaakten.

Al met al lijkt een val van het kabinet nu niet logisch. Maar er is ook een andere Haagse wijsheid: niet alles is strategie en ratio. Soms valt een kabinet domweg omdat de koek op is. En VVD, D66, CDA en ChristenUnie lijken na zes jaar samen regeren en twee pijnlijke formaties inmiddels echt volledig op elkaar uitgekeken.