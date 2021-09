Ook Remkes hoort van links: ‘Wij willen samen in kabinet, maar gaan niet gedogen’

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) voorafgaand aan een gesprek met informateur Johan Remkes in de Stadhouderskamer. Beeld ANP

“We hebben nogmaals aangegeven dat er wat ons betreft een kabinet komt dat kan stoelen op een meerderheid. Het is geen nieuws, maar een minderheidskabinet is wat ons betreft niet aan de orde,” zei Lilianne Ploumen (PvdA) na afloop van haar gesprek. Ze schoof samen aan met GroenLinksleider Jesse Klaver, gezien hun innige formatiesamenwerking.

Klaver zei dat een minderheidsverbond van VVD, CDA en D66 (als dat het wordt), niet op gedoogsteun van de tandem PvdA-GL hoeft te rekenen. “Wij willen vanmiddag gewoon nog beginnen met gesprekken voor een meerderheidskabinet. Als het een minderheidskabinet wordt, ligt er voor ons geen rol. We zien het dan wel in de Tweede Kamer. Dan sturen ze wetsvoorstellen daarheen en zien we het wel. We gaan niet gedogen.”

Zevende informateur

Het is aan Remkes – alweer de zevende informateur – om het stroperige verkenningsproces eindelijk naar inhoudelijke onderhandelingen te leiden. Woensdag trapte hij af met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Die legden juist om uiteenlopende redenen blokkades op om te gaan praten met ofwel de tandem PvdA-GroenLinks, ofwel met ChristenUnie – zelf ook al niet gewillig.

‘Snel klaar mee’

Remkes liet zich in een toelichting van zijn strenge kant zien. Hij hoopt ‘in de loop van oktober’ meer helderheid te hebben, maar als partijen blijven weigeren met elkaar over de inhoud te praten dan ‘ben ik er snel klaar mee’, liet hij optekenen. “Niet alleen lopen de visies en opvattingen van partijen uiteen. Ook de onderlinge verhoudingen – zo is de afgelopen dagen weer eens gebleken – moeten groeien. Eigenlijk moet de formatie nog beginnen. Het geduld van de samenleving wordt op de proef gesteld.”

Of Klaver al iets van die striktere toon van Remkes terughoorde? “Deze informateur is net zo briljant als de vorige en die daarvoor.”

De opdracht aan de 70-jarige ‘fixer’ van de VVD (die eerder crises in Den Haag en Limburg bezwoer) is om zich ‘in eerste instantie’ te richten op de mogelijkheden een minderheidskabinet te vormen.

Kaagspeech

Hij praat donderdag ook met voorganger Mariëtte Hamer over hoe het hiervoor verliep, maar dacht zelf al dat ‘er nog geen lijntjes gebroken zijn’ in de verhoudingen tussen partijen. “Ik zie dat politici zichzelf inmiddels ook achter de oren krabben. Ik ben ervan overtuigd dat de wil er is om eruit te komen. Iedereen zit in de maag met de ontstane situatie en dat is een eerste stap om eruit te komen.”

Over de speech van D66-leider Sigrid Kaag waarin ze maandagavond uithaalde naar VVD-leider Mark Rutte zei Remkes dat hij daar ‘enige vraagtekens bij gezet heeft’. Dat heeft hij woensdagmiddag in een eerste gesprek al met haar besproken. Na afloop wilde Kaag er weinig over kwijt, behalve dat het gesprek gevoerd was ‘langs de lijnen van de inhoud’.

Maar dat citaat was een veelgehoorde van haar, terwijl uit het formatieverslag van Hamer bleek dat dit nogal bezijden de waarheid was.