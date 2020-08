Ook reiziger uit Nederland verplicht in zelfisolatie in Verenigd Koninkrijk

Reizigers met mondkapjes op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Die maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maakte de Britse minister van Transport Grant Shapps bekend.

Shapps zei op Twitter dat de quarantaineplicht nu ook gaat gelden voor reizigers uit onder meer Nederland, Aruba, Frankrijk, Monaco en Malta. “Als u zaterdag na 04.00 uur (05.00 Nederlandse tijd) vanaf deze bestemmingen arriveert in het VK, moet u veertien dagen in zelfisolatie,” waarschuwde hij.

Het besluit heeft vermoedelijk tot gevolg dat Britten die nu vakantie vieren in Frankrijk massaal terugkeren om de quarantaineplicht te ontlopen. Er bevinden zich naar schatting een half miljoen Britse toeristen in dat land. De Britse regering besloot eind vorige maand ook al dat reizigers uit het populaire vakantieland Spanje twee weken in zelfisolatie moeten, tot chagrijn van de Spaanse regering.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die wereldwijd het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Bij ruim 315.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen en meer dan 41.000 patiënten zijn overleden.