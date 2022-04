Ook OMT-voorzitter Van Dissel gebruikte privémail voor werkgerelateerde communicatie

Jaap van Dissel. Beeld ANP

Als directeur van het RIVM en voorzitter van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) had Van Dissel een belangrijke rol in de coronacrisis. Mede om die reden kan zijn communicatie van belang zijn voor het reconstrueren van het beleid, maar ook voor de aankomende parlementaire enquėte over het coronabeleid, zo schrijft de Volkskrant.

Het RIVM bevestigt dat Van Dissel werkgerelateerde mails heeft verstuurd vanaf zijn privémail. Dit zou zijn werk ‘makkelijker’ hebben gemaakt, omdat het op locatie soms lastig was om in te loggen op de RIVM-systemen. Het RIVM zegt dat Van Dissel nooit zijn privémail gebruikte om vertrouwelijke stukken te versturen. Tegelijkertijd zijn een aantal bijlagen in Van Dissels mails bij Wob-verzoeken van de Volkskrant wel als ‘te vertrouwelijk' bestempeld om vrij te geven.

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge, toenmalig minister van Volksgezondheid, gebruikte tijdens de pandemie eveneens zijn privémail, onder meer om te communiceren over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Zo bleek eerder al. Dat leidde tot veel kritiek van Tweede Kamerleden.

Het gebruik van privémail door ambtenaren of bewindspersonen wordt sterk ontraden om twee redenen: het levert veiligheidsrisico’s op en de kans bestaat dat communicatie zich aan het zicht onttrekt. Zo worden de mails vaak niet vrijgegeven na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en krijgt ook de Tweede Kamer er niet per definitie inzage in.