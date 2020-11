Ook omroep gericht op Aziatische Nederlanders wil plekje in bestel

Beeld PAC

Volgens PAC-voorzitter Hui-Hui Pan (38) is er behoefte aan een omroep voor Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Vorig jaar organiseerde Pan een programma in Pakhuis de Zwijger voor de tweede generatie Chinese Nederlanders en merkte dat veel bezoekers ‘herkenbaarheid’ op de Nederlandse tv missen. “Het is mooi om een rolmodel te hebben of dat iemand, op wie je lijkt, je kan inspireren.” Ook ziet Pan dat veel Aziatische Nederlanders zich op de Nederlandse televisie storen aan de ‘stereotype beeldvorming’ van Aziaten.

Verbinding

Omroep PAC wil dat veranderen en mensen, die de verbondenheid tussen Nederland en Azië laten zien, een podium bieden, vertelt Pan. “Mensen met inspirerende verhalen over Azië in Nederland en Nederland in Azië.”

Volgens Pan is de verbondenheid tussen Azië en Nederland vaak groter dan gedacht. “Rond 1900 kwamen de eerste Aziaten naar Nederland en er zijn nu meer dan één miljoen Nederlanders met Aziatische roots. Dat die niet altijd gezien worden, betekent niet dat ze er niet zijn. K-popconcerten (een populaire muziekstroming in Azië, red.) in de Ziggo Dome of Afas Live zijn hier binnen vijftien minuten uitverkocht.”

Talkshow en verdieping

Als de 50.000 leden gehaald worden, wil PAC zich vooral richten op het maken van een talkshow, culinaire programma's en verdiepende documentaires. “Formats over lokale ondernemers zoals de oprichters van de foodhallen of de Go-Tan-familie. Of een duik in de wereld van digital nomads in Bali. De populariteit van K-pop hier en van Nederlandse dj’s in Azië,” vertelt Pan.

Dat het nog maar zes weken is tot 31 december ziet de voorzitter niet als een probleem. “We zijn misschien een beetje laat begonnen, maar organisatorisch kost het ook tijd om alles goed neer te zetten. We gaan er vanuit dat we 50.000 leden halen. En hopen op hulp van iedereen. We gaan hoe dan ook door.”