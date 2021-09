Ook Nederland gaat aan de coronapas. Hoe werkt dat precies?

Beeld ANP

Wat is een coronatoegangsbewijs?

Een coronatoegangsbewijs is een digitaal of papieren certificaat waarmee je vanaf 25 september toegang krijgt tot een evenement, discotheek, restaurant of bioscoop. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om naar het buitenland te reizen. Door middel van een QR-code die je via de CoronaCheck-app kan opvragen, is het mogelijk een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs te tonen.

Met alle goedgekeurde Europese vaccins krijg je vanaf 14 dagen na je vaccinatie het toegangsbewijs. Het Janssenvaccin is een uitzondering op de regel. Hierbij geldt dat je 28 dagen moet wachten. Een herstelbewijs is een positieve testuitslag van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud. Een negatief testbewijs mag maximaal 24 uur oud zijn.

Wie geen smartphone heeft kan een coronapas downloaden en uitprinten via: https://coronacheck.nl/nl/.

Waarom wordt de coronapas ingevoerd?

Volgens het demissionaire kabinet is dit de beste manier om verantwoord afscheid te kunnen nemen van de coronamaatregelen. Doordat gasten bij horecazaken of evenementen voortaan gevaccineerd, getest of hersteld zijn bij binnenkomst, wordt de kans op grootschalige verspreiding van het virus aanzienlijk kleiner geacht en hoeft de 1,5-meterregel niet meer gehandhaafd te worden.

Daarnaast ziet het kabinet de verplichting tot het tonen van een toegangsbewijs als een methode om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Hugo de Jonge stelde dinsdagavond dat er hierbij geen sprake is van vaccinatiedwang, omdat mensen zich kunnen blijven testen. Aan de andere kant vindt de coronaminister dat er grenzen zitten aan de keuzevrijheid van ongevaccineerden. “Er worden heel grote woorden voor gebruikt. Een hele beperking van de vrijheden enzo voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Daar wil ik niet aan. Het is een kleine moeite. Maar die valt echt in het niet bij de beperkingen die we ons als samenleving moeten getroosten omwille van die kleine groep die zich niet wil laten vaccineren.” Experts denken dat deze uitspraken van De Jonge alleen maar voor meer weerstand bij de anti-vaxxers zullen zorgen.

Hoe wordt op de coronapas gereageerd?

De horecabranche is furieus. “Wij moeten mensen controleren en inbreuk maken op hun vrijheden. Dat staat haaks op de privacyregels,” zei cafébaas Barry van den Berg van het Amsterdamse Del Mondo toen de nieuwe maatregelen waren uitgelekt.. Ook is hij van mening dat de maatregel ‘keihard geboycot en gesaboteerd moet worden’. Eveline Doornhegge, van KHN Amsterdam, noemde het een ‘doodsteek voor de nachtcultuur in Amsterdam’.

De nachtclubs zijn vooral blij dat er weer íets mogelijk is. De verontwaardiging zit hem daar meer in het feit dat ze om 00.00 uur moeten sluiten. “Dat voelt heel scheef,” zegt Pieter Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). “Iedereen die binnen staat, is gevaccineerd of getest. Dus ik zie gewoon echt niet in wat het coronatechnisch uitmaakt of je om half 12 of om 3 uur ’s nachts staat te dansen.”

Ook de bioscopen zijn niet bepaald te spreken over de coronapas. In een brandbrief riepen zij dinsdagavond de Kamer meteen op om het demissionaire kabinet een halt toe te roepen. “Het toelaten van bezoekers met coronatoegangsbewijzen gaat ertoe leiden dat minder bezoekers naar de film zullen gaan: de coronatoegangsbewijzen werpen simpel gezegd een enorme bezoekersdrempel op”, stelt voorzitter Gulian Nolthenius van bioscoopkoepel NVBF.

Volgens Cybersoek, een platform voor digitale zelfredzaamheid, gaat de coronapas ervoor zorgen dat mensen die niet met een computer of smartphone overweg kunnen, buiten de boot zullen vallen. “Het overbruggen van de digitale ongelijkheid is een maatschappelijke opgave. We moeten samen de verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in een samenleving waarin bijna alles en iedereen online is,” zegt directeur Karien Sondervan. Liefst 20 procent van de Amsterdammers kan volgens het platform niet overweg met digitale apparaten.

Als ik me niet wil laten vaccineren, moet ik dan gaan betalen voor een toegangstest?

Nee. De eigen bijdrage van 7,50 euro die ongevaccineerde mensen zouden moeten betalen voor een toegangstest komt er niet.

Hoe zit het met privacy?

Je QR-code bevat de volgende gegevens: je burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en voor- en achternaam. Naast deze gegevens staat er in de code of het om een test, herstel of vaccinatiebewijs gaat. Alleen die laatste drie medische gegevens worden opgeslagen. Je IP-adres wordt niet langer dan zeven dagen bewaard. Op de CoronaCheck-website van Rijksoverheid staat dat de gegevens van je QR-code niet opgeslagen mogen worden door de controleur. Zeker voor het binnenlands controleren van het coronabewijs ziet de controleur nagenoeg geen gegevens. Het scherm met daarop de QR-code kleurt rood (niet geldig) of groen (geldig), waarbij niet vermeld staat of het om een vaccinatie, herstel of testbewijs gaat.

Hoe gaan andere landen om met zo'n coronapas?

In het buitenland loopt de manier waarop de coronapas gebruikt wordt uiteen. Zo moet in Frankrijk iedere volwassene een pass sanitaire tonen om een museum, restaurant of theater binnen te komen. Ongevaccineerden moeten bovendien zelf betalen voor een test.

Ook Italië gebruikt coronatoegangsbewijzen voor publieke locaties. Sinds 1 september is de ‘groene pas’ daar ook verplicht op scholen en universiteiten.

In Denemarken is inmiddels al afscheid genomen van de coronapas. Corona wordt sinds deze maand gezien als een ‘gewone ziekte’ die voor altijd onder ons zal zijn. Alleen de inreisrestricties gelden nog.