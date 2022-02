Ook na OMT-beraad staan seinen op groen voor verregaande versoepelingen: ‘Beeld is gunstig’

OMT-leden voorafgaand aan een vergadering. Beeld ANP / ANP

Ingewijden zien geen grote obstakels voor de geplande versoepelingen. “Op detailniveau zou je nog een wijziging kunnen verwachten,” meldt een bron. “Het kabinet wil locaties boven de 500 bezoekers met vaste zitplekken laten werken, het OMT zou dan kunnen zeggen: doe dat vanaf 250 bezoekers.”

Het kabinet deelde donderdag al zijn versoepel-agenda: theaters, restaurants, cafés en bioscopen kunnen vanaf vrijdag 18 februari open tot 01.00 uur. Het thuiswerkadvies gaat overboord. De anderhalvemeterplicht en vaste zitplaatsen kunnen weg waar de 3G-coronapas geldt (zolang het om locaties tot vijfhonderd bezoekers gaat).

Toegangstesten

Voor plekken met meer dan vijfhonderd gasten – denk aan voetbalstadions – blijft een vaste zitplaats nog vereist. Wel vervalt de anderhalvemeterplicht daar. Voor het nachtleven wil het kabinet werken met 1G, net als voor festivals en grote evenementen. Iedereen moet dan toegangstesten. Dat zou vanaf 25 februari moeten kunnen.

Premier Mark Rutte sprak van een ‘gunstig beeld’ tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “De druk op de zorg valt naar verhouding gewoon mee, gelukkig.”

Hoewel het protest tegen de coronapas toeneemt, denken Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) dat deze maatregel nog even nodig blijft: “De afweging is nu: wil je veel mensen naar het theater, de bioscoop of het restaurant laten gaan zonder anderhalve meter afstand, vaste zitplek of mondkap?,” zei Kuipers. “Dan heb je nog wel de dempende maatregel nodig van een coronatoegangsbewijs. Als je de coronapas wil schrappen, dan moet je weer met mondkapjes en afstandsnorm werken. Wij horen terug van ondernemers: kies dan nog even voor de coronapas. Maar zodra we ervan af kunnen: graag.”

Rutte beloofde ook snel opnieuw te kijken naar de noodzaak van de coronapas: “De proportionaliteitsvraag dwingt ons ook steeds weer te kijken of het coronatoegangsbewijs nog ingezet moet worden. In de optelsom heeft het een toegevoegde waarde, maar we moeten steeds scherp wegen.”

Af van 1,5 meter

Het kabinet wil dan vanaf 25 februari helemaal af van de anderhalve meter afstand. Of 1G ook voor grote carnavalsfeesten ingezet kan worden is maar de vraag. Het kabinet overlegt nog met carnavalsgemeenten. Minister Kuipers denkt dat de toegangstestcapaciteit niet genoeg is voor ‘zeer grote evenementen’: “Die capaciteit is uiteindelijk beperkt.”

Het OMT komt ook met het advies om de isolatievoorschriften te bekorten: nu moet iemand na besmetting met het virus zeven dagen in isolatie en mag iemand daar pas uit na minstens 24 uur klachtenvrij te zijn geweest. “Wellicht is het zinvol om dat korter te maken als je sneller geneest met omikron,” zei Kuipers vrijdag voor de ministerraad. Daarover adviseert het OMT maandag nog.